La policía de Jujuy golpeó a la diputada del FPV Mayra Mendoza

La diputada nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Mayra Mendoza, fue agredida por la policía de Jujuy durante los forcejeos por el intento de dirigentes y militantes kirchneristas para ingresar a la sala donde se realizaba la última audiencia en el juicio contra la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala por un escrache al gobernador Gerardo Morales,en 2009.

Si bien para el final del proceso estaba programado el ingreso de la prensa con equipos de grabación, desde el juzgado advirtieron que habría sólo 59 lugares disponibles -a compartirse entre familiares, allegados a las partes y los periodistas-, aunque también indicaron que "la mayoría de ellos ya se encuentra reservado por funcionarios".



En el lugar se presentó una delegación de unos 30 legisladores nacionales, provinciales, referentes sindicales y de derechos humanos, entre ellos, Eduardo "Wado" de Pedro, Carlos Tomada, Mariano Recalde, además del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y Mayra Mendoza.

Alrededor de las 15, varios de ellos intentaron ingresar por la fuerza. Alegaban que se trataba de una audiencia pública y cuestionaban al gobierno de Jujuy por prohibir la entrada de los políticos presentes.

Entonces hubo un forcejeo con la policía, que reaccionó con violencia. Un dirigente de Hurlingham fue detenido y la diputada Mendoza resultó agredida.

Unas horas después de los incidentes, Mendoza contó los detalles de lo ocurrio: "Estábamos un grupo de diputados nacionales, legisladores, concejales de la provincia de Buenos Aires, representantes de organismos de derechos humanos, esperando para poder entrar a la audiencia pública del juicio. Nos impidieron el acceso al lugar. Esperamos una hora y media para entrar. No nos daban respuesta cuando preguntábamos si podíamos entrar. Hasta que abrieron las vallas para dejar pasar a un fiscal con su auto. Entonces nos acercamos y quedamos cuerpo a cuerpo con la policía, personalmente, sin vallas en el medio, tratando de pedir que por favor nos dejaran ingresar. Habían pasado dos horas en las que nos habíamos quedado del otro lado", contó a Radio del Plata.

"El primer hecho que generó tensión fue cuando un efectivo policial manoseó de manera violenta a una compañera, que es concejal de Lomas de Zamora. Fue un acoso y eso generó tensión. En el medio de esa tensión, agarran de los pelos muy fuerte al concejal Martín Rodríguez Alberti y lo sacan por el aire", dijo.

Y continuó: "Cuando sacan a Martín, le empiezan a pegar. Ahí es cuando yo pido por favor que no le peguen, les digo que soy diputada nacional, que queremos ver a Milagro. Entonces me agarraron del cuello, me quedé sin respiración. Me caí al piso y recibí golpes. Fue una situación terrible y temible, que de alguna forma es lo que quieren mostrar. En la provincia de Jujuy hoy no hay estado de derecho, hay una alteración del orden democrático, el gobernador Morales maneja la Justicia y la Legislatura, y el Ejecutivo. Hay una democracia mezclada con una dictadura, esta es la manera que tiene hoy esta provincia", sostuvo.

Según aseguró, fue golpeada por la policía provincial: "Una cuadra antes del acceso al juzgado estaba la policía de Jujuy. Y dentro del juzgado, la Policía Federal. Los que generan esta represión violenta a diputados nacionales, a miembros de organismos de derechos humanos, fue la fuerza de Jujuy, de Morales".

"Martín Rodrígeuz Alberti es el presidente del Partido Deliberante de Hurlingham, es un concejal que, como todos y a tantos le interesa y sigue la situación de Milagro, vemos la injusticia y queríamos acompañarla. Estuvimos esta mañana en el penal y la vimos con fuerza pero es muy triste esta situación, es difícil pelear contra la mentira, contra el manejo inescrupuloso que tiene Morales", dijo. Según detalló, ahora Alberti está detenido. "Estamos esperando que lo liberen y podamos volver a Buenos Aires, tenemos vuelo esta noche", reveló.





Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

http://www.lanacion.com.ar/1969254-denuncian-agresiones-de-la-policia-de-jujuy-contra-la-diputada-mayra-mendoza