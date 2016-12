Quienes son los 27 empleados que desvincularon de Ideas del Sur

Ayer, los 27 empleados de mayor cercanía con Marcelo Tinelli fueron despedidos de Ideas del Sur. En la decisión, que parece provenir directamente de Fabián de Sousa, no influyó ni su antigüedad, ni el modo en que se desenvolvían laboralmente, ni siquiera los premios que algunos de ellos obtuvieron.

El listado del personal desvinculado incluye a Silvina Espinosa –asistente de Presidencia en Ideas del Sur desde hace más de 19 años–, Gerardo Folgueira –productor de Tinelli desde 1995– y Flavia Chevallier.

El histórico y multipremiado director de Showmatch, Alejandro Ripoll, también fue desvinculado. Lo mismo ocurrió con María Calatayud, Gerente de Comunicación y Prensa de Ideas del Sur y una de las personas más allegadas al conductor.

Luis Barros, quien trabajó de la mano del bolivarense desde 1992 cuando hacía Videomatch en Telefé, también se quedó sin trabajo. Al igual que Miguel Ángel “Chiqui” Rubio, Jorge Luengo y Delfina Beccar Varela.

Quienes tampoco se salvaron fueron Sol Calabró, ex pareja de Tinelli ni Silvia, la secretaria personal del conductor, que lo acompaña desde hace años.

Otro de los damnificados es el productor Marcelo “Bala” Valencia, quien hizo un descargo en cuenta de Facebook. Una momento muy triste para todos ellos.

Mirá el descargo completo del Valencia:

“Gracias Marcelo Tinelli … Ya pasaron más de 20 años del día que recibí mi primer sueldo como asistente en este show .. si, en aquel entonces cobrábamos por actores, había estado más de un año calentando el banco del pasillo rojo en TELEFE ..

Me acuerdo que uno de los viejos técnicos me dijo: pibe vos queres ser productor? agarra un cassette en una mano, un papel en la otra y corre, eso hice … Corrí , corrí, me caí , me levante y seguí … esquive , salte y seguí corriendo, siempre para adelante…

En estos veintitantos años viví experiencias inolvidables, viaje a lugares impensados para un pibe del pasaje Pestalozzi en Villa Urquiza, conocí infinidad de personas y hasta tuve la bendición con el tiempo de poder trasmitirle esta pasión a mis hermanos, es inexplicable lo que se siente, parece que fue ayer…

Siento que hace 20 años tome un colectivo, me quedé dormido y hoy me despertó el chofer para decirme que ya estábamos en la terminal , me pasó varias veces esa situación , a quien no ? Pasó tiempo del último bondi , pero recordé lo que hacía en ese momento, me bajaba, tomaba otro y seguía soñando …

Gracias a todos los que me ayudaron en este viaje, fueron muchísimos y les voy a estar eternamente agradecido !!! Gracias Marcelo por dejarme formar parte de esta historia, mañana voy a poder contarle a mis nietos que yo fui parte de LA LEYENDA … YO FUI PRODUCTOR DE SHOWMATCH…”.

