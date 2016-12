“SI EL BLOQUE RADICAL QUIERE RESPETO QUE EMPIECE POR DAR EL EJEMPLO”

La sanción de la Ley 6.006 de Fomento a la Ganadería Bovina enfrentó una vez más en lo dialéctico a los bloques radical y del PJ. La oposición volvió a advertir sobre un nuevo atropello del oficialismo al reglamento interno y a la técnica legislativa, aduciendo que no sólo no dio lugar al debate de esta iniciativa, sino que además varios de sus diputados que integran la Comisión de Economía emitieron un despacho ante el desconocimiento del resto de sus pares. “Si quieren respeto, pues bien, que sean respetuosos y empiecen por dar el ejemplo”, disparó la diputada Alejandra Cejas del Bloque Justicialista.





La legisladora sostuvo que el interbloque de Cambia Jujuy, que tiene como columna vertebral al bloque de la UCR, se contradice permanentemente cuando exige respeto y no pregona con el ejemplo. En tal sentido, lamentó que la oposición no haya tenido lugar en este debate y solicitó que se dejara constancia de ello en la versión taquigráfica del último encuentro parlamentario. “No hubo despacho de la Comisión de Economía, porque no hubo ningún encuentro convocado como marca el reglamento de la Legislatura”, remarcó.





Cejas, quien ostenta la presidencia de dicha comisión, se mostró contrariada por la actitud asumida en reiteradas ocasiones por el vicepresidente Rodolfo Nieto (UCR), quien celebró –según sus dichos- varias reuniones paralelas. Asimismo, instó al funcionamiento pleno de todas las comisiones, en particular de aquellas que no son presididas por el oficialismo. “Exigen respeto, sean respetuosos; quieren paz, generen paz; promueven la palabra trabajo, provoquen las condiciones de trabajo para todos con igualdad. Dejen de tener actitudes mezquinas y depongan la soberbia”, exclamó en medio de la última sesión.





Una vez más la diputada justicialista expresó su repudio al accionar que tiene el oficialismo de entorpecer la tarea de las comisiones que son presididas por diputados de la oposición. Cuestionó la convocatoria anti-reglamentaria a reuniones de Economía por parte del diputado Nieto y le recordó que el reglamento interno establece que fuera del período ordinario de sesiones, que caduca el 30 de noviembre, todos los encuentros posteriores a esa fecha deben realizarse a través de una notificación firmada por sus autoridades. “Nada de ello sucedió para avanzar en el análisis del proyecto de Fomento de la Ganadería Bovina”, aseguró.

“A Nieto no le gusta dialogar y habla con los diputados que hablan su mismo idioma radical”, aseveró e indicó que es lamentable que el oficialismo no permita el debate de los grandes temas de Jujuy y que, en este caso puntual, haya avanzado en la aprobación de una ley sin siquiera permitirle a la oposición dar una breve opinión.

“Una ley de las características de esta norma que se aprobó merecía un debate amplio, sobre todo por los graves problemas que viene afrontando este sector de la producción jujeña”, apuntó a la vez de traer a colación las diversas denuncias efectuadas por el sector ganadero que afrontó la última sequía en soledad. “Han tenido que afrontar una situación grave que les llevó padecimientos todo el año, aún frente a los anuncios efectuados por el gobierno provincial y que no los ha cumplido”, sentenció.-





