Twitter: acusan a Marcelo Tinelli de inventar una falsa denuncia de acoso sexual para vengarse

La denuncia es muy turbia, y fue primicia en el programa de Ángel de Brito, también peleado con Carrillo , en un audio en que se escucha a la ex bailarina hablar sobre él. En las demás declaraciones Camila no quiso decir nada y se mostró nerviosa por no tener nada malo para de cir de su ex compañero. En un audio dijo que "quieren armar un circo de todo esto".