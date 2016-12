Video: un chiste de suegra salio mal y provocó el cierre del aeropuerto Tucumano

En el hall del aeropuerto el pánico, el enojo y la incertidumbre se habían apoderado de todos. Los pedidos de calma no alcanzaban. Tampoco dentro de la nave se podía pedir mucha tranquilidad, los pasajeros no entendían por qué si existía la posibilidad de que estallara una bomba ellos seguían atados a sus asientos. “Cuestiones de protocolo”, repitieron más de una vez las azafatas. Andrea Schlisserman, en tanto se sentía presa de una ataque de pánico al no poder salir, según contó. Acostumbrado a los vuelos y más calmo, al entrenador de Los Pumas, Daniel Hourcade, le parecía todo insólito. Pensó que la amenaza de bomba era en el aeropuerto y no en el avión. Cuarenta minutos después se empezó a evacuar la nave y los pasajeros tuvieron que hacer un inesperado recorrido -con una improvisada señalización- para llegar al edificio central, donde fueron alojados en una sala. “Nos tuvieron más de una hora. No hubo miedo ni histeria, pero sí enojo por cómo nos trataron. Es increíble: la última vez que vine me asaltaron y ahora, una amenaza de bomba”, contó Hourcade. Luego de que las valijas pasaron por los scanners empezó la normalidad. Los pasajeros fueron volviendo a sus domicilios.