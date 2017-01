Brillante tercer puesto de Joan Font en la primera etapa en altura del Dakar

Joan Font ha sumado una jornada más en su haber en este Dakar 2017 y sigue con buen pie rumbo hacia su objetivo: la metal final de Buenos Aires. En la etapa de hoy, entre San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy, en Argentina, los participantes de la categoría UTV han completado 780 kilómetros, 364 de los cuales han sido de especial. La altura del recorrido, que ha llegado a cerca de 5.000 metros, ha sido una dificultad añadida para todos ellos.



Después de los percances de la etapa anterior, el piloto de Vic ha afrontado la jornada con tranquilidad y ha ido superando pilotos poco a poco. Si en la salida era sexto de su categoría, en el primer way point ya había subido a la quinta plaza y en el siguiente a la cuarta. Font, junto a su copiloto Gabi Moiset, ha continuado su progresión con el side-by-side Yamaha YXZ1000R y en el quinto way point se situaba tercero entre los UTV, posición que ha mantenido hasta el final de la jornada.



El ganador de esta tercera etapa ha sido el brasileño Leandro Torres, con un tiempo de 7 horas, 20 minutos y 28 segundos. A 1h 48'12" de él ha llegado el debutante del equipo Yamaha Trivimon, que también sube varios puestos en la clasificación general. El de Vic es ahora cuarto, a 4h 48'09" del líder, el chino Mao Ruijin.



“Ha sido un infierno, una etapa durísima, pero hemos acabado, que es lo que importa”, ha comentado exhausto Joan Font tras llegar a la línea de meta. “Los primeros 100 kilómetros eran muy difíciles y con mucha arena. Al haber tenido problemas ayer, hemos salido con los camiones, lo que nos ha dificultado las cosas aún más. Además, la navegación era complicada, aunque hemos marcado todos los way points. Para rematar, los últimos 150 km los hemos tenido que hacer de noche”, explica el catalán.



La cuarta etapa del Dakar 2017, en la que de nuevo la altura y las primeras dunas de esta edición serán protagonistas, comenzará en la localidad argentina de San Salvador de Jujuy y finalizará ya en suelo boliviano en Tupiza. La especial del día tendrá 416 kilómetros, mientras que la distancia total que recorrerán los participantes será de 521 km.