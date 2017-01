Broma viral con la nena fantasma de "La Llamada" espantó a todos

¿Quién no se tapó los ojos del susto cuando vio por primera vez la película La Llamada? Todos lo hicimos.



En 2002, esta película de terror rompió todos los récords de taquilla para un film de ese género. Esta semana, la productora que filmó la tercera parte viralizó una TREMENDA broma que le hicieron a varios clientes de una casa de electrónica que fueron a comprar televisores.

La jodita se da de la siguiente manera. Un vendedor lleva a sus clientes a una sala especial para mostrarles la variedad de LED que venden. Pero ese lugar está ambientado especialmente para la ocasión: de uno de los televisores se abre una ventana y, desde adentro, sale la nueva "Samara".

El resultado, la hecatombe total. Una sucesión de gritos, corridas, desesperación, y tropiezos que terminaron traumando (?) a muchos de los clientes. Bueno, tampoco tanto, porque algunos se rieron. El video explotó en Facebook, con 150 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

La Llamada, de 2002, está basada en un film japonés de 1998 que contaba la historia de una periodista que intenta resolver una leyenda urbana que sospecha tuvo que ver con la violenta muerte de su sobrina. El mito asegura que el que ve un extraño video pirata que circula, es condenado a una muerte violenta en tan solo una semana. Una llamada se lo anticipa.

Rings es la tercera película de esta saga que continúa la historia de la maldición, pero algo más moderna. Ahora no hay VHS para difundir el material, pero el fantasma no tiene mucho drama para atacar. Es que las víctimas se pueden multiplicar muy fácil cuando comparten el letal video a través de sus redes sociales.

Mirá el video:

Fuente:

- See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/69364/broma-viral-con-la-nena-fantasma-de-la-llamada-espanto-a-todos.html#sthash.8xaT4JLq.dpuf

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.