Cristina Gutiérrez cumple un sueño y debuta en el Dakar

A sus 25 años, se ha estrenado en la cita sudamericana con buen sabor de boca.

La piloto burgalesa ha terminado la primera especial en 5º lugar de la categoría T1.S y en 58º puesto absoluto con su Mitsubishi Montero del equipo DKR Raid Service.

“Estaba lleno de gente por todos lados animando y pidiendo que bajara del coche a saludar. Nunca olvidaré lo que viví ayer y hoy”. Cristina Gutiérrez ya ha cumplido su sueño, o si más no, la primera parte de ese sueño: participar en el Rally Dakar. Este lunes lo ha hecho realidad al debutar en la 39ª edición de la cita sudamericana, en una primera etapa que la ha llevado de Asunción (Paraguay) a Resistencia (Argentina), con 39 kilómetros de especial y 415 de enlace, y que le ha servido para tomar el pulso a la carrera y situarse cerca de los 50 primeros.

Cristina y su copiloto Pedro López han invertido 36 minutos y 57 segundos con un Mitsubishi Montero del equipo DKR Raid Service para cubrir el tramo cronometrado y han terminado en un meritorio quinto puesto de la categoría T1.S en la que compiten. En la clasificación absoluta han ocupado el 58º puesto, a 11 minutos y 16 segundos del primero.

La joven burgalesa de 25 años describe el momento de pasar por el podio y de empezar la carrera como "algo increíble". "Estaba lleno de gente por todos lados animando y pidiendo que bajara del coche a saludar. Nunca olvidaré lo que viví ayer y hoy", explica entusiasmada.

Para esta odontóloga de formación, la emoción del momento y la incitación del público no ha sido un obstáculo para controlar la situación y pilotar con un objetivo claro: "cuidar el coche y evitar cualquier riesgo porque el terreno estaba un poco roto". Según Cristina, "esta primera especial ha servido para empezar a coger ritmo de carrera y para que mi copiloto Pedro López y yo nos vayamos conociendo dentro del coche porque es la primera vez que competimos juntos y tengo que decir que tenemos muy buen feeling".

En cuanto al resultado, Cristina se muestra satisfecha pero despreocupada: "Ha ido bien el día, pero la verdad es que no hay que fijarse en la clasificación porque esto será muy largo y el puesto en el que estamos ahora no será con el que acabemos".

Mañana, segunda etapa, entre Resistencia y Tucumán, con un total de 803 kilómetros, 275 de ellos de especial cronometrada, y segundo de los doce escalones que tendrá que superar para convertirse en la primera española en coches que logra terminar la carrera más dura del planeta



.