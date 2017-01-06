DAKAR - 3º -GALERIA DE FOTOS EN LA CIUDAD CULTURAL DE JUJUY

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AUTO  Nº 318
GUILHERME  SPINELLI
YOUSSEF HADDAD        BRASIL












AUTO  Nº 318
GUILHERME  SPINELLI
YOUSSEF HADDAD        BRASIL







HELICÓPTEROS  DE SUPERVISOR DE LA CARRERA


























HELICOPTEROS  DE SUPERVISORES DE LA CARRERA

MOTO DEJUAN ESTEBA SARMIENTO CERON -COLOMBIA
MOTO DE ARMAND MONLEON ESPAÑA







CUADRICICLO  IGNACIO CASALE





JOSE MARTINS
FRANCK PUOCHOUAU
BRUNO BOUEY           -FRANCIA






 JOSE MARTINS
FRANCK PUOCHOUAU
BRUNO BOUEY           -FRANCIA



MAURICIO JAVIER GOMEZ ARGENTINA

JACOPO CERUTTI     ITALIA

AñMAURICIO JAVIER GOMEZ ARGENTINA

MAURICIO JAVIER GOMEZ ARGENTINA

JACOPO CERUTTI     ITALIA

SANTIAGO HANSEN    ARGENTINA


IGNACIO CASALE    CHILE
MARCO PATRONELLI    ARGENTINA
PABLO LUIS BUSTAMANTE     ARGENTINA






Nº 62  DANIEL OLIVERAS  CARRERAS      ESPAÑA
Nº 112               BRHANS SMIT               NEOZELANDA

BRUNO DA COSTA   FRANCIA





MARCO  VAN GERVEN       NEOZELANDA
















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Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya

Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

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