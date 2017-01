El KH-7 Epsilon Team lamenta la tragedia de Jujuy

Como el resto de la caravana del Dakar, el KH-7 Epsilon Team ha tenido que afrontar este miércoles una jornada triste de camino hacia Chilecito después de que la organización de la carrera se viese obligada a anular la novena etapa, con salida en Salta y llegada a esta otra localidad argentina. Las inclemencias meteorológicas no están perdonando en esta edición y ayer era un desprendimiento de tierras a causa de las lluvias el que se interponía en el camino del rally.



“Nos hubiera gustado correr esta etapa, porque el recorrido, con arena y dunas nos favorecía”, comenta resignado Jordi Juvanteny. “De todas formas, ahora la competición en sí queda en un segundo plano. Queremos enviar nuestras condolencias y respeto a las víctimas y sus familias. En ocasiones la naturaleza no perdona, como ha ocurrido aquí en Jujuy”, prosigue el veterano piloto catalán a raíz de las víctimas mortales en el alud ocurrido ayer.



“La decisión de anular esta etapa se tomó a tiempo y creemos que la organización hizo bien. Ya en el día de ayer el enlace hasta Salta fue muy largo y peligroso para los que tuvimos la suerte de poder llegar hasta allí. Con una caravana de este tamaño y lo que está pasando, hay que poner la seguridad por delante”, explica José Luis Criado, el español con más Dakar a sus espaldas (27 con éste).



“Nosotros llegamos al campamento de Salta anoche muy cansados, y hoy miércoles desde la mañana hemos iniciado un largo camino hasta Chilecito. Esta anulación no supone un descanso tampoco. Como en la etapa de ayer pinchamos, aprovechamos a la noche para arreglar el camión, porque hicimos una reparación provisional en ruta para poder llegar pero había que mirarlo bien. ¡Suerte que nuestras asistencias sí que pudieron llegar a Salta!”, cuenta Enric González tras otra jornada maratoniana.



Si la meteorología no lo vuelve a impedir, el Dakar se reanudará mañana jueves con la décima etapa entre Chilecito y San Juan, con un total de 751 kilómetros, 449 de ellos de especial. El KH-7 Epsilon Team afronta esta nueva jornada con ganas de seguir adelante en el rally y sin descartar la posibilidad de escalar algunos puestos en la clasificación general.