Emotivo regreso de Isidre Esteve a la carrera más dura del mundo

Hoy ha sido un día muy especial para Isidre Esteve. Ocho años después, el piloto de Oliana ha vuelto al Dakar. Y lo ha hecho con una prometedora actuación en la primera etapa celebrada entre Asunción (Paraguay) y Resistencia (Argentina). El del KH-7 Rally Team ha finalizado tercero en la categoría T1.S, con su Mitsubishi Montero con los mandos adaptados al volante y la indispensable ayuda del Cojín Inteligente.



“Sinceramente, ha resultado muy emotivo volver a esta carrera después de tanto tiempo. Los prolegómenos han sido muy bonitos y me ha encantado reencontrarme con viejos amigos. Pero una vez empieza la carrera, todos esos sentimientos hay que dejarlos fuera del coche porque en el Dakar no puedes desconcentrarte ni un instante”, confesaba el ilerdense.



Isidre Esteve afronta su regreso a la carrera más dura del mundo con la filosofía de no correr riesgos innecesarios y conservar al máximo su mecánica. La primera etapa de este lunes ha sido un claro ejemplo, ya que el de KH-7, Repsol y Onyx Seguros ha extremado precauciones, junto a su copiloto Txema Villalobos.



“Hemos pilotado con enorme prudencia para no romper nada, porque estos días tienes mucho que perder y nada que ganar. Son jornadas para ir cogiendo el ritmo, ir entrando en carrera y acostumbrarse al sofocante calor que ha hecho dentro del coche. La gran noticia del día ha sido que el Cojín Inteligente ha funcionado a la perfección y eso nos da mucha confianza para afrontar el resto de etapas”, explicaba Isidre Esteve de camino al campamento.



Esa actitud conservadora le ha permitido completar los 39 kilómetros cronometrados en la 51ª plaza en la general de coches y la 3ª de su categoría T1.S con un tiempo final de 35 minutos y 34 segundos, es decir, a 9’53” del vencedor del día.



“La especial ha sido corta pero muy rota y con muchos agujeros, sobre todo en los primeros kilómetros. Montamos neumáticos de barro porque pensábamos que estaría enfangado, pero al final no llovió y nos encontramos la pista muy dura. Quizá pecamos de precavidos, aunque somos optimistas y seguro que con gomas de seco el coche irá todavía mejor”, comentaba el ilerdense.



Este martes llegará la primera etapa larga del Dakar 2017 con más de 800 kilómetros entre Resistencia y San Miguel de Tucumán. Por el camino, 528 cronometrados. “Será un día más complicado al de hoy, con muchos kilómetros de roderas y de arena. Si llueve habrá mucho barro y será una jornada muy peligrosa”, avisa el piloto del KH-7 Rally Team.