Empieza el séptimo Dakar para Laia Sanz

¡Empieza el Rally Dakar! Y empieza la séptima participación de Laia Sanz en la prueba más dura del mundo con el objetivo de mantener su racha de ediciones terminadas, pero también con la clara voluntad de luchar con los hombres por un puesto en el top 15.

En la primera etapa, con salida en Asunción (Paraguay) y sólo 39 kilómetros de especial, la piloto de KH-7 ha cruzado la meta a 2 minutos y 19 segundos del primero, en 24ª posición. Sanz ha terminado a 56 segundos de Toby Price, su compañero en el KTM Factory Rally Team y vigente campeón del Dakar, una muestra de que la jornada ha servido como toma de contacto y poco más.

La 18 veces campeona del mundo ha rodado con tiento, pero manteniendo el contacto con el grupo de pilotos prioritarios. De hecho, con una distancia tan corta, los 18 primeros han acabado separados por un solo minuto.

"He pilotado muy tranquila. Era una primera etapa un tanto peligrosa, con muchas roderas secas y baches, así que había que ir con cuidado para no tener ningún susto. Siempre digo que los primeros días tienes mucho que perder y poco que ganar" , comenta Laia Sanz.

"Estoy contenta porque pese a ir con precaución y no apretar el ritmo, me he situado bien si miras los pilotos que tengo cerca de mí. Mañana volveré a ir con calma porque me huelo que será una especial muy rápida y lo importante de verdad llegará más adelante" , concluye.

La segunda etapa transcurrirá ya en Argentina entre Resistencia y Tucumán, con 275 kilómetros contra el crono y 528 de enlace.



Clasificación etapa 1:

1. Joan Pedrero (Sherco) 00h 28'22"

2. Ricky Brabec (Honda) +12"

3. Paulo Gonçalves (Honda) +26"

4. Sam Sunderland (KTM) +27"

5. Joan Barreda (Honda) +30"

...

24. Laia Sanz (KTM) +2'19"



Clasificación general:

1. Joan Pedrero (Sherco) 00h 28'22"

2. Ricky Brabec (Honda) +12"

3. Paulo Gonçalves (Honda) +26"

4. Sam Sunderland (KTM) +27"

5. Joan Barreda (Honda) +30"

...

24. Laia Sanz (KTM) +2'19"