GIORGIO CARRARA INICIA SU CAMPAÑA EN EUROPA

El programa de promoción de pilotos a Europa que dirige Luciano Crespi, tiene el agrado de comunicar que Giorgio Carrara ha sido confirmado como piloto del equipo Jenzer Motorsport para intervenir en el Campeonato Italiano de F4 FIA en la temporada 2017.





Giorgio Carrara es oriundo de Las Breñas, Chaco, y cumplirá 16 años el próximo 16 de febrero. Tiene 11 títulos de kart en Argentina y tres participaciones en campeonatos mundiales de Kart en 2011, 2014 y 2015. En 2016, mientras continuaba su actividad en karts, comenzó su adaptación a los monopostos, efectuando varias pruebas con autos de Fórmula Metropolitana y de Fórmula 4 Sudamericana, con el objetivo de prepararse para los test de fin de año sobre el chasis Tatuus de F4 Italiana en Valencia. Su preparación física y técnica en Argentina, le permitieron realizar un muy buen trabajo en esos ensayos, y luego de tres días de intensa actividad en pista, obtener resultados muy alentadores, que lo impulsaron a tomar la decisión de iniciar su campaña en Europa en 2017.





El argentino viajará a Suiza junto a Luciano Crespi a mediados de febrero, y se establecerá en la ciudad de Lyss, a unos 30km de Berna, donde tiene sede el equipo Jenzer Motorsport.





Durante los meses de febrero y marzo, se desarrollará un intenso programa de pruebas de pretemporada, que incluye 10 días en Misano, Vallelunga, Imola y Mugello. Luego, durante el año, habrá otros 8 días de tests en Mugello, Vallelunga, Imola y Monza.





Tal como ocurrió en 2016, el certamen italiano de F4 FIA tendrá 7 eventos de tres carreras cada uno. La primera fecha será el fin de semana de 1 y 2 de abril en Misano y la última el 21 y 22 de octubre en Monza.









DECLARACIONES





Giorgio Carrara: “Estoy muy feliz por la confirmación de mi programa de carreras para este año en el campeonato de F4 italiana con Jenzer Motorsport, y ansioso por viajar y comenzar el trabajo. Tuvimos una pretemporada fuerte de preparación física en Buenos Aires con Fernando Aguirre y Leandro Argüello durante 15 días, que después continué en mi ciudad para mantener la forma y concentración. Sé que es muy importante para rendir al 100% durante el año. Vamos a usar el auto de Marcos Siebert del año pasado, así que hay que estar muy bien preparado. Es un gran desafío y me gusta mucho como motivación. Ni bien lleguemos a Suiza vamos a preparar todo lo complementario para vivir un año completo allá, hacer la butaca y empezar la pretemporada de pruebas en las pistas en las que se disputará todo el campeonato, algo que para mí es clave porque no conozco ningún circuito y no se puede dar ventaja. No quiero dejar ningún detalle sin trabajar. Estoy muy agradecido con Luciano Crespi, con quién empecé a trabajar el año pasado, a través del contacto que me hizo el Pato Silva, otra persona que fue muy importante para que este proyecto tome forma y al que le estoy eternamente agradecido. Desde entonces empezamos un trabajo de menor a mayor, que me permitió aprender muchas cosas valiosas tanto arriba como abajo del auto. Sin él hubiera sido imposible pensar en Europa. Es la persona que me está guiando para dar pasos seguros, sin errores. Finalmente, quiero agradecer profundamente a mi familia, en especial a mi papá, que es la persona que siempre me ha apoyado y el que hizo posible todo esto.”





Luciano Crespi: “Es una gran noticia tener confirmado a Giorgio para este año. Está en el momento justo para empezar esta etapa en su carrera deportiva. La excelente prueba de diciembre en Valencia fue fundamental para que Giorgio y su familia tomaran la decisión de apostar por hacer una temporada con un programa muy intenso de test previos, algo que es fundamental para él. Va a ocupar la butaca con la que Marcos Siebert ganó el Campeonato del año pasado, lo cual es una gran motivación, y no resulta presión alguna ya que será su primer año en Europa sobre un monoposto. A mediados de febrero estaremos instalándonos en Suiza, para preparar su residencia cerca del equipo, contratar gimnasio, pista de kart para entrenamientos y aclimatarse al invierno europeo. El primer test será en Misano pocos días después de llegar a Suiza, aunque podría haber algún cambio de fecha por cuestiones climáticas.”





DATOS





CARRERAS Calendario de FIA F4 Italiana 2017 1-2/4 Misano 6-7/5 Adria 24-25/6 Vallelunga 15-16/7 Mugello 9-10/9 Imola 7-8/10 Mugello 21-22/10 Monza

























































TEST Pruebas de Pretemporada 16-17/2 Misano 21-22/2 Vallelunga 9-10/3 Mugello 14-15/3 Imola 23-24/3 Misano













































TEST Pruebas durante el campeonato 14-15/6 Vallelunga 28-29/8 Imola 13-14/9 Mugello 12-13/10 Monza