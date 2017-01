Historia detrás del escándalo de Salomón: ¿que pasó esa noche?

Ahora bien, ¿cómo fue la historia detrás del escándalo? Salomón sostiene que ella no sabía nada al respecto, y culpa a Rial, Ventura y Pergolini (directivo de Cuatro Cabezas por esas épocas) de haberle arruinado la vida. De hecho, es lo que afirmó ayer en una entrevista radial: "Me citaron a mí y a mi ex marido para ver cómo yo me enteraba en vivo de todo lo que no sabía", aseguró en el programa Massaccesi que nunca, de La Once Diez. Pero la versión que llega del otro lado es distinta.