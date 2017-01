Isidre Esteve lamenta la suspensión, pero la comprende

Isidre Esteve ha valorado la decisión de dirección de carrera de suspender la sexta etapa del Dakar 2017, prevista para este sábado. El piloto del KH-7 Rally Team, que figura 37º en la general de coches, lamenta la cancelación, pero asegura que está “totalmente justificada” , a tenor del temporal que azota Bolivia.

“La verdad es que la anulación de la etapa de hoy es una pena, pero entiendo perfectamente la decisión porque todo está inundado y la gente de aquí nos cuenta que nunca antes habían visto llover tanto” , comentaba Isidre Esteve antes de iniciar su trayecto neutralizado hasta La Paz.

“La segunda parte de la especial de ayer estaba impracticable y seguro que la de hoy estaba igual. Probablemente la decisión se ha tomado también porque a muchos participantes no nos permitieron entrar ayer al campamento y tampoco han dejado salir a los camiones de asistencia hasta esta mañana por la cantidad de barro” , desvelaba el de Oliana.

No poder acceder al vivac fue un inesperado contratiempo para Isidre Esteve, según él mismo explica: “Tuvimos que buscarnos un hotel en Oruro para pasar la noche y un lugar seguro donde dejar aparcado el coche, ya que hasta esta mañana, en un trozo de autovía que ha habilitado la organización, nuestros mecánicos no han podido dejarlo listo para afrontar el enlace de hoy”.

Casualidades de la vida, la neutralización ha coincidido con la vigilia de la jornada de descanso de mañana domingo, justo en el ecuador del Dakar. El piloto de KH-7, Repsol y Onyx Seguros hace un balance muy positivo de esta primera semana de carrera: “El coche está impecable, la mecánica no ha sufrido nada y tampoco le hemos dado ningún golpe. Nosotros físicamente también estamos perfectos y, de hecho, cuantos más kilómetros hacemos, mejor nos encontramos”.

A nivel de resultados, Isidre Esteve se muestra muy satisfecho con el 37º lugar de la general. “Estamos mejor clasificados de lo que pensábamos y hemos demostrado que en pista somos muy competitivos. Es bonito comprobar que tenemos un coche con el que podemos conseguir buenos resultados. De momento todo es positivo y afrontamos la segunda semana de carrera con mucha ilusión” , comenta a modo de conclusión.

Mañana domingo, etapa de descanso en La Paz que servirá para recuperar fuerzas antes de afrontar el lunes la primera parte de la etapa maratón, entre la capital boliviana y Uyuni, con 622 kilómetros en total, de los que 322 serán cronometrados.