Laia Sanz mantiene el temple en otra jornada muy rápida

Segunda etapa del Rally Dakar 2017 y segundo día en el que Laia Sanz termina en 24ª posición. Fiel a su estrategia, la piloto de KH-7 ha evitado tomar riesgos en otra jornada marcada por la velocidad, el calor y los peligros en pista, y ha terminado a 16 minutos y 29 segundos de su compañero en el KTM Factory Rally Team Toby Price, vencedor del día. En la general, la barcelonesa es 25ª a 17'25".



Para Laia Sanz, los primeros compases de carrera están siendo como había previsto: "Muy rápidos y con mucho que perder, así que el resultado en la clasificación es una anécdota. Puede parecer que no es bueno, pero hay que ser paciente Tienen que pasar muchas cosas en este Dakar. De todos modos, no he perdido tanto como pensaba, así que todo está bien".



La de Corbera de Llobregat ha empezado la especial de 275 kilómetros con ritmo, pero pronto ha decidido adoptar una posición más conservadora ante las trampas del recorrido, con algunos vadeos y otros obstáculos en mitad de rectas infinitas en las que las motos han rodado en su punta de velocidad.



"No me ha gustado la etapa, demasiado rápida y con muchos peligros, poca visibilidad al principio... El mayor problema ha sido que este año ha cambiado el criterio a la hora de hacer el roadbook y ahora no se marcan los peligros 1, de modo que hay que pilotar mucho más a vista. Hoy ibas a mucha velocidad en la pista y de golpe te encontrabas un agujero o un charco enorme que te obligaba a frenar de golpe. Incluso hemos encontrado vacas que cruzaban por donde íbamos nosotros. Por eso he decidido que había que ir con un poco de margen y perder algo de tiempo", explica Laia Sanz.



Mañana miércoles se disputará la tercera etapa, con 364 cronometrados y un enlace de 416. Previsiblemente, será entonces cuando el Dakar entre en una fase más exigente, con los primeros kilómetros en altura. Y es que mañana los participantes ascenderán por encima de los 4.000 metros.





Clasificación etapa 2:

1. Toby Price (KTM) 2h 37'32"

2. Paulo Gonçalves (Honda) +3'51"

3. Xavier de Soultrait (Yamaha) +4'06"

4. Sam Sunderland (KTM) +4'19"

5. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +4'48"

...

24. Laia Sanz (KTM) +16'29"



Clasificación general:

1. Toby Price (KTM) 3h 07'17"

2. Paulo Gonçalves (Honda) +2'54"

3. Sam Sunderland (KTM) +3'23"

4. Xavier de Soultrait (Yamaha) +3'41"

5. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +4'26"

...

25. Laia Sanz (KTM) +17'25"