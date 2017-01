Laia Sanz recupera un puesto en plena maratón

El Rally Dakar se ha puesto en marcha nuevamente con la disputa de la séptima etapa tras dos jornadas sin competición, una por anulación debido a la climatología adversa y la otra por el descanso previsto para los participantes, llegados al ecuador de la prueba. Laia Sanz se ha puesto el mono de trabajo y ha recuperado una posición en la general (es 25ª) después de acabar la especial en 23º lugar a 21'58" del vencedor. La piloto de KH-7 se encuentra ahora a 2h 25'30" del líder, su compañero en el KTM Factory Rally Team Sam Sunderland, a 38'35" del Top 15 -su objetivo principal- y a 1h 09'54" del top 10.



Laia Sanz ha empezado muy concentrada la primera parte de la etapa maratón -en la que está prohibida la presencia de las asistencias-, entre La Paz y Uyuni, que se ha visto acortada de los 322 kilómetros iniciales a sólo 161 (el enlace ha sido finalmente de 622 km). La especial ha sido más corta, pero no por ello menos compleja, según ha confesado la de Corbera de Llobregat: "Pensaba que iba a ser más asequible, pero en realidad ha sido una etapa muy física, difícil y machacona".



El objetivo del día era "tener buen ritmo pero a la vez conservar la mecánica y, sobre todo, no cometer errores ante lo que nos viene mañana y sin posibilidad de tener la ayuda de los mecánicos esta noche", explica. "La especial ha ido bien, pero pensaba que habría acabado más adelante. La navegación era bastante complicada y ha habido un sitio donde he visto que muchos no iban bien y yo he encontrado el camino rápidamente, así que esperaba sacar diferencias, aunque luego he visto que no ha sido así".



Lo más importante para la 18 veces campeona del mundo es que tanto ella como la KTM 450 Rally están enteras a las puertas de una jornada de mañana que se prevé también muy exigente: "He cuidado la moto porque mañana tendremos una especial muy larga, además de otro enlace también kilométrico. Ahora toca descansar lo poco que se pueda sin la comodidad del motorhome, que después del enlace que hemos tenido, con mucho frío, lluvia y el granizo, nos hará falta".



Y es que mañana tendrá que enfrentarse a 492 kilómetros cronometrados y otros 400 de enlace entre Uyuni y Salta (Argentina).



Clasificación Etapa 7:

1. Ricky Brabec (Honda) 2h 02'05"

2. Paulo Gonçalves (Honda) +01'44"

3. Sam Sunderland (KTM) +04'43"

4. Joan Barreda (Honda) +06'51"

5. Xavier de Soultrait (Yamaha) +07'10"

...

23. Laia Sanz (KTM) +21'58"



Clasificación General:

1. Sam Sunderland (KTM) 17h 28'53"

2. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +17'45"

3. Adrien van Beveren (Yamaha) +22'16"

4. Gerard Farrés (KTM) +28'36"

5. Matthias Walkner (KTM) +34'17"

...

25. Laia Sanz (KTM) +2h 25’30"