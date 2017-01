Laia Sanz se crece ante las dificultades de la tercera etapa

La tercera etapa del Rally Dakar ha dado paso a un escenario nuevo y complejo en el que la navegación ha cobrado protagonismo. Laia Sanz ha sabido jugar bien sus cartas y ha cuajado una gran etapa, en la que ha llegado a rodar en novena posición y casi siempre dentro de los quince primeros. Al final ha terminado 17ª, a 34 minutos y 42 segundos del primero. Eso le ha permitido adelantar cuatro puestos en la general y situarse en 21ª posición a 46'35" del líder y, lo que es más importante, a sólo 8 minutos del top 15 y a poco más de 20 del top 10.



La edición 2017 del Dakar ha tardado tres días en mostrar cuál será la tónica que la caracterizará, si nada cambia. Y es que la dificultad en la navegación tras los cambios de reglamento de este año pasará factura y hará que "las diferencias de tiempo entre los pilotos sean mucho mayores que en las pasadas ediciones", intuye la piloto de KH-7 y el KTM Factory Rally Team.



En este contexto, Laia ha demostrado nuevamente su gran capacidad por superar los momentos más difíciles de la carrera, especialmente cuando un buen número de pilotos han perdido mucho tiempo buscando algunos puntos del recorrido. La de Corbera de Llobregat ha sabido gestionar esas dificultades para pasar por el way point 1 en noveno lugar, a 7'39" de Joan Barreda.



"Estoy muy contenta porque la navegación ha sido muy complicada, especialmente en los primeros 40 kilómetros, pero he conservado la calma. Me he perdido en algún momento, pero muy poco y he sabido resolverlo rápidamente", explica satisfecha.



La tercera etapa, que unía San Miguel de Tucumán con San Salvador de Jujuy, presentaba otras complicaciones, además de la navegación. Hoy ha sido el primer día de competición con altitud, lo que ha puesto en apuros a los participantes en una especial de 364 kilómetros dividida en dos secciones. La primera ha empezado alrededor de los 1.800 metros y la segunda se ha desarrollado por encima de los 4.000, tras superar un tramo neutralizado que ascendía hasta los 5.000 metros.



"Ha sido una etapa muy física y larga con una primera parte muy endurera. Los últimos kilómetros se han hecho un poco duros y arriba tenía mucho dolor de cabeza, pero estoy bastante bien y confiada en mis posibilidades. Eso sí, ya nos podemos acostumbrar rápido, porque esta dureza en altitud es lo que tendremos los próximos seis días, así que habrá que tener paciencia", explica.





Clasificación Etapa 3:

1. Joan Barreda (Honda) 4h 23'41"

2. Sam Sunderland (KTM) +12'29"

3. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna) +15'30"

4. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +16'02"

5. Paulo Gonçalves (Honda) +16'20"

...

17. Laia Sanz (KTM) +34'42"



Clasificación General:

1. Joan Barreda (Honda) 7h 36'30"

2. Sam Sunderland (KTM) +10'20"

3. Paulo Gonçalves (Honda) +13'42"

4. Pablo Quintanilla (Husqvarna) +14'56"

5. Toby Price (Yamaha) +16'19

...

21. Laia Sanz (KTM) +46'35"