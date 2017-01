“Me quedo con muy buen sabor de boca de mi debut en el Dakar”

Después de disputar por primera vez el rally más duro del mundo, el piloto catalán hace balance de su experiencia.

“El Yamaha YXZ1000R, va realmente bien y es muy equilibrado tanto por chasis como por motor”.

“Me gustaría hacer más kilómetros con el side-by-side y seguir su evolución esta temporada”.



Joan Font ha cumplido su sueño de correr el Dakar. Pese a que no pudo finalizar la carrera por problemas mecánicos en su coche, el piloto del equipo Yamaha Trivimon ha acabado encantado con esta experiencia, que le gustaría repetir en el futuro. El catalán fue además el hombre de Yamaha que llegó más lejos en la nueva categoría UTV, completando cuatro etapas.

¿Cómo valoras tu paso por este Dakar 2017? Para un piloto debutante sin bagaje en el Dakar, acabar la carrera era un objetivo muy grande. Preparamos nuestra participación con poco tiempo y sufrimos los lógicos problemas de juventud. De todas formas, me quedo con un muy buen sabor de boca de las etapas que hice y de esta experiencia en general.

¿Lo esperabas así? Sabía de su dureza, pero lo que más me ha sorprendido del Dakar es la gran cantidad de kilómetros que llegas a hacer cada día dentro del coche. Es muy exigente.

¿Cómo te ha respondido el coche? Estoy muy contento con el side-by-side Yamaha YXZ1000R, va realmente bien y es muy equilibrado tanto por chasis como por motor. Destaca especialmente en las dunas y en los terrenos más difíciles gracias a su mínimo peso. Obviamente, al tener que rodar detrás de los camiones y tragar tanto barro, aún tiene que mejorar un poco en altura y ventilación, pero su funcionamiento ha sido impecable. Si no hubiera sido precisamente por culpa del barro, que taponó los radiadores y provocó un sobrecalentamiento del motor que nos obligó a abandonar al no poder reemplazarlo al final de la cuarta etapa, estoy seguro de que hubiéramos llegado mucho más lejos.

¿Cambiarías algo en tu preparación para la carrera? Para preparar bien el Dakar creo que debes hacerlo a un año o dos vista. Nosotros no tuvimos tanto tiempo, porque empezamos a plantear el proyecto en el mes de mayo. Lógicamente, ello implica ciertos inconvenientes, a lo que hay que sumarle el desconocimiento normal de un debut, pero a pesar de todo ello hemos estado adelante y hemos sido competitivos.

¿Crees que los UTV se consolidarán en el Dakar? Los UTV son un proyecto de futuro y seguro que en los próximos años entrarán más marcas. En la siguiente edición habrá más coches y se pondrán en marcha algunas mejoras en la categoría, como probablemente el hecho de poder repostar con las motos. En este Dakar debíamos llevar 250 litros de gasolina en el coche, alrededor de un 30% del peso total del vehículo, lo que penaliza su rendimiento.

Tu copiloto Gabi Moiset ha sido pieza fundamental para ti. ¿Cómo ha sido tu relación con él? Sólo puedo decir buenas palabras de Gabi. He tenido la suerte de tenerle a mi lado en este Dakar y me ha ayudado muchísimo. Navega muy bien y, por haber participado en siete ediciones, su experiencia ha sido muy valiosa.

¿Ha sido tan duro como parece este Dakar? Sí. Requiere mucha dureza física y mental, pero eso me gusta porque te hace mejorar como persona. Te lleva a estar concentrado y a tener la cabeza bien amueblada.

¿Crees que la organización ha sabido manejar bien los problemas que ha sufrido la carrera en esta edición? Ha hecho lo correcto en pos de la seguridad. En muchas zonas el terreno era impracticable. Las cancelaciones de tramos o de etapas son una pena, pero era lo mejor.

¿Qué cosas te han gustado especialmente del rally? El ambiente era muy familiar, es una carrera con una parte humana muy importante. También quiero destacar el calor del público, que fue excepcional.



¿Volverás al Dakar? Desearía trabajar en el futuro en esta carrera, con un planteamiento a 2 ó 3 años vista. De todas formas, lo que ahora me gustaría es hacer más kilómetros con el Yamaha YXZ1000R y seguir la evolución del coche durante esta temporada.