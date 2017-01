Nazarena Vélez: "Si yo tengo un hijo ladrón, lo entrego a la Justicia"

La frase de Mirtha sobre que provocó una lapidaria respuesta de Nazarena Vélez. La actriz salió al cruce de la conductora e hizo una dura analogía contra Carmen y Fede Bal.





Mirtha Legrand volvió a ponerle picante a sus mesas de los domingos. En esta oportunidad estuvo como invitada Nazarena Vélez y el tema infaltable de la charla giró sobre el avance del caso por violencia de género que tiene su hija Barbie Vélez contra Fede Bal.





"¿Si te la encontrás a Carmen vos la saludás? Están disgustadas ustedes", quiso saber la conductora, pero la actriz, después de hacer un silencio. "No, no estoy enojada. Tengo un dolor en el alma. Cuando te tocan un hijo... y vos sabés Mirtha que me pasaron un montón de cosas en la vida, pero cuando te tocan un hijo es tremendo", aseguró, antes de que una frase de Mirtha disparara una dura analogía de Nazarena.





-Carmen también defendía a su hijo y hacía muy bien.





-¿Vos decís?





-Sí, cada uno defiende a su hijo.





-Yo te voy a decir una cosa, sacándola a la señora. Cambio el tema, para que nadie se agarre. Si yo tengo un hijo ladrón, que es peligroso para la sociedad, yo lo entrego a la Justicia por el bien de él y por el bien de la sociedad. Yo no justifico todo.





-¿Vos decís que es el caso de Fede Bal?





-No, yo simplemente te estoy diciendo que uno como madre, o yo como madre, hasta para cuidar a mi hijo y que el día de mañana no me lo mate un policía, porque está robando o porque entra a un lugar, yo lo entrego.





