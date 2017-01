Odisea de José Luis Espinosa en el Dakar 2017

José Luis Espinosa ha vivido un verdadero calvario durante la segunda etapa del Dakar 2017 que le ha llevado al borde del abandono. El piloto de Arroyomolinos ha estado parado varias horas tras pasar por el CP3 y su quad E-ATV ha tenido que ser remolcado hasta el campamento, donde los miembros del Caballero Negro Team le esperaban para reparar la avería y seguir en carrera.

La jornada ha estado marcada por la dureza a causa del polvo, el fango y las elevadas temperaturas. A pesar de tales dificultades, José Luis Espinosa había superado casi la totalidad de la cronometrada de 275 km a muy buen ritmo. Después de 200 km, pasó por el CP3 en 23º lugar de quads, a 35 minutos del vencedor.

Pero la fortuna dio la espalda al ‘Caballero Negro’ a 20 km del final, cuando ya atisbaba la línea de meta. En el paso por un río, su quad se detuvo y ya no volvió a arrancar. A pesar de los esfuerzos del madrileño por ponerlo en marcha e incluso empujarlo durante 800 metros, tuvo que acabar la etapa remolcado, lo que le supuso una penalización de 2 horas y el desplome hasta la cola de la general.

“La etapa estaba yendo muy bien. Rodaba a un buen ritmo, de menos a más, y en la parte final estaba adelantando a varios quads, alcanzando puntas de 145 km/h. Pero el motor se paró tras mojarse en un vadeo y no volvió a arrancar. He sentido rabia e impotencia”, explicaba José Luis Espinosa.

Lejos de arrojar la toalla, el ‘Caballero Negro’ buscó una solución alternativa para mantener la esperanza. “Me remolcaron hasta la meta y me llevé varios sustos al ser adelantado por los camiones en plena especial. Después, me ha ayudado el equipo del argentino Gaston Jose Pasten con su Toyota a llegar hasta el campamento”, narraba con gratitud.

Allí le aguardaban los integrantes del Caballero Negro Team para ponerse manos a la obra y reparar el E-ATV, un innovador quad deportivo basado en el KTM Rally 690 y único en el Dakar 2017. El objetivo del equipo, que cuenta con el apoyo de Madrid Xanadú, del Ayuntamiento de Arroyomolinos y de Moto Madrid, es disputar este miércoles la tercera etapa, a celebrar entre San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy, con 780 kilómetros en total, de los cuales 364 serán cronometrados para quads y motos