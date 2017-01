Pistoletazo de salida para José Luis Espinosa en el Dakar 2017

El único representante español en la categoría de quads ha iniciado su tercera experiencia dakariana al manillar de un vehículo único en la prueba: el 4x2 E-ATV.

“Este primer día me he sentido muy a gusto, pese a perder 5 minutos al pararse mi quad en un paso de río bastante hondo”, explica el ‘Caballero Negro’.









José Luis Espinosa ya se ha estrenado en el Dakar 2017. El piloto madrileño ha completado la primera etapa, corta pero intensa, que le ha servido para ir abriendo boca para lo que se encontrará las próximas dos semanas. El único representante español en la categoría de quads ha debutado en la presente edición con el 31º registro al manillar de su 4x2 E-ATV.





La primera especial del Dakar 2017 ha constado de 39 kilómetros por los alrededores de Asunción (Paraguay). A pesar de levantarse por la mañana con gastroenteritis, Espinosa ha recorrido la mitad de la distancia cronometrada sin mayores contratiempos. Sin embargo, a la altura del kilómetro 20, su montura se detenía tras cruzar por un río.





“En un vadeo bastante alto se me ha parado el quad y he tardado más de 5 minutos en sacarlo del agua y volver a ponerlo en marcha. Ha sido una lástima, porque hasta este punto estaba pilotando muy a gusto e incluso me estaba divirtiendo. Me ha roto el ritmo y desconcentrado bastante, aunque en general estoy satisfecho del primer día”, comentaba José Luis Espinosa al término de la especial.





Otro aspecto que destaca el ‘Caballero Negro’ es el cariño recibido durante los días previos al inicio del Dakar por parte de los aficionados paraguayos: “La carrera ha tenido muy buena acogida por parte de todo el mundo y el ambiente en Asunción es increíble. La gente en Paraguay es muy agradable y respetuosa. Les agradezco su apoyo, que me da muchas fuerzas para afrontar esta aventura por tercera vez”.





Al final, José Luis Espinosa se ha clasificado 31º de su categoría, con un registro de 42 minutos y 11 segundos. “Los tiempos de hoy no son relevantes, porque lo verdaderamente importante era entrar en carrera e ir cogiendo ritmo de competición de cara a las duras jornadas que se avecinan”, subrayaba el piloto que cuenta con el apoyo Madrid Xanadú, del Ayuntamiento de Arroyomolinos y de Moto Madrid, como patrocinadores principales.





Mañana martes, segunda etapa, íntegramente en Argentina, entre las localidades de Resistencia y Tucumán, con un total de 803 kilómetros, de los cuales 275 serán cronometrados y 528 de enlace. Será la primera prueba de fuego para el ‘Caballero Negro’ y su 4x2 E-ATV, un innovador quad deportivo basado en el KTM Rally 690 y único en el Dakar 2017.