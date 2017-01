Price paga un precio muy alto y Despres golpea por partida doble

La cuarta etapa ha sido demoledora para las ambiciones del vigente campeón Toby Price, que ha sufrido una caída aparatosa a gran velocidad. Su compañero de equipo Matthias Walkner ha asumido su responsabilidad y le ha arrebatado a Joan Barreda una victoria que ya tenía al alcance de la mano. En coches, Cyril Despres se ha hecho con la etapa y lidera la clasificación general.

















Los pilotos se adentran ahora en una serie de cinco etapas por el altiplano boliviano, el segundo más alto del mundo después del Tíbet. Hará falta una rápida aclimatación a la altitud, con especiales que discurrirán entre los 3500 y los 4000 metros. Son unas cotas en las que no suelen verse dunas, pero ese ha sido precisamente el principal escollo para los pilotos en el día de hoy. Por último, un fin de etapa marcado por una navegación complicada después de nada más y nada menos que 400 kilómetros de especial.





















Lo esencial





Día aciago para Toby Price. En cabeza durante la última parte de la especial, el australiano ha perdido el control de su KTM a más de 90 km/h y se ha fracturado el fémur de su pierna izquierda. Se termina el Dakar para un vencedor de 2016 que podría acabar dejándole el trofeo a Joan Barreda, líder consolidado en la general tras una nueva etapa de conducción brillante que a punto ha estado de ganar pese a haber abierto pista. Por lo que respecta a los coches, Cyril Despres ha vivido una jornada de ensueño para alzarse con su primera victoria de etapa en esta categoría y propulsarse hasta lo más alto de la general. El francés se ha visto beneficiado por los avatares de sus compañeros de equipo Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb y Carlos Sainz, este último al borde del abandono en estos momentos. En quads, por último, Walter Nosiglia ha obtenido su primera victoria en el Dakar a domicilio con autoridad y buen hacer. En camiones, el defensor del título Gerard de Rooy (Iveco) se ha reencontrado con su golpe de volante y ha librado una apasionante batalla con Airat Mardeev (Kamaz), a quien se ha impuesto por la mínima, con 30 segundos de ventaja tras 416 km de especial. El holandés se hace así con su 31ª especial en el Dakar.

































El dato





22 de los 37 quads inscritos están pilotados por sudamericanos, que se han embolsado las cuatro primeras etapas, concretamente el brasileño Marcelo Medeiros, los argentinos Pablo Copetti y Gastón González y el boliviano Walter Nosiglia. Nótese también que el líder de la general, Ignacio Casale, es chileno.













La reacción





Cyril Despres: "Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar, no me lo habría creído".





















Información de ultimo momento





Al finalizar la jornada los pilotos del equipo Honda HRC: Joan Barreda, Michael Metge y Ricky Brabec recibieron una penalización de una hora por haber cargado combustible en una zona no eprmitida dentro de la neutralización.





Con esta sanción, Pablo Quintanilla sería el nuevo líder del Dakar 2017.





Se esperan novedades.

























Argentinos en el Dakar





Caimi entre los top ten

Una dura jornada fue la que afrontaron los pilotos en la etapa que arribó a Bolivia. Pese a las exigencias el piloto argentino Franco Caimi volvió a meterse entre los 10 mejores de la jornada con su Homda CRF del HSA.





El mendocino marcó un parcial de 5h 10m 25s y quedó 13° en el clasificador general con 4 etapas disputadas a 39m 28s del líder Joan Barreda.





Martin Duplessis perdió un poco de tiempo al llegar 26° en el espacial que concluyó en Tupiza pero ascendió al 16° lugar en la general.





Domasewski 3° en un duro día para los argentinos

La categoría Quads viene mostrando un cambio continuo entre sus líderes. En su llegada a Bolivia, dominada por el local Walter Nosiglia, fue Daniel Domaszewski el mejor nacional arribando 3°.





Gaston Gonzalez y Pablo Copetti quedaron lejos de los tiempos de punta y perdieron lugares en la general.





Terranova mantiene buen ritmo





El mendocino sigue consolidado entre los Top Ten con su Mini y consiguió el 10° tiempo del día entre los autos conservando el 8° en la general.





El “Pato” Silva cerró otra interesante actuación culminando 19° en su arribo a Tupiza y se ubica 20° en el acumulado de cuatro etapas.





Villagra sigue contundente





Pasaron cuatro jornadas extenuantes con diversidad de caminos, y el "Coyote" Villagra volvió a poner a su Iveco entre los protagonistas de la jornada. Cerró el día marcando el 5° mejor tiempo entre los camiones, resultado que lo posiciona en el 2° en la clasificación general.









