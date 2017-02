Restricción de venta callejera de ropa a partir de las 17:00 horas

Continúan los operativos en la zona de la vieja terminal con el fin de reordenar el espacio público haciendo cumplir las restricciones vigentes en cuanto al horario de comercialización, teniendo presente que la ordenanza restringe el horario de la venta de ropa en la vía pública hasta las 17hs.





Desde el espacio municipal que tiene a cargo el control, afirmó el coordinador de Fiscalización y Control, Maximiliano Quiroga, que la mayoría de los vendedores están dando cumplimiento al reordenamiento y se están inscribiendo para la reubicación debido a los beneficios que acarrea.

Por otra parte, se dejó un mensaje a aquellos que siguen incumpliendo las normas, donde se va a proceder a llevar adelante los decomisos; y si no pueden acreditar una procedencia lícita, se procederá a domarlas para que las reciban las personas que necesitan.

Por su parte el director de Espacios Públicos, Carlos Torres, señaló “Solicitamos la colaboración de los vecinos porque el espacio público es de todos. La manera de colaborar es no comprando en lugares donde no está permitido, como lo es la vía pública que es para circular y no para la instalación de puestitos ilegales”.

Se informó, además, que la venta de mercadería de forma legal y en regla la pueden encontrar en ferias, galerías, y otros espacios donde si está permitido





Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.