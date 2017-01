Gran inicio de etapa de Isidre Esteve en el altiplano boliviano

Isidre Esteve ha vivido su mejor día en el Dakar 2017. Ha sido este viernes en Bolivia, durante la quinta etapa, cuya especial se ha visto reducida por las malas condiciones de la pista a causa de la lluvia. A mitad de carrera, el piloto del KH-7 Rally Team marcaba un brillante 18º lugar que, finalmente, se ha quedado en el 37º absoluto y 4º de su categoría T1.S, idénticos resultados que ocupa en la provisional.



El de Oliana vivió su primer susto el jueves en las dunas de Capricornio, donde encalló durante unos instantes con su Mitsubishi Montero y logró salir gracias al trabajo del copiloto Txema Villalobos y la ayuda de la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez. Tras esos instantes de cierta inquietud, decidieron desviarse para evitar la arena, lo que les supuso recibir una penalización de 11 horas y les retrasó hasta el 44º lugar del día, según se hizo oficial entrada la madrugada.



“Ayer decidimos evitar la segunda parte de las dunas tras quedarnos dos veces enganchados a 3.000 metros de altura. Quiero agradecer a Cristina Gutiérrez y su copiloto Pedro López que se parasen a ayudarnos en una situación especialmente complicada para nosotros, ya que yo no puedo bajarme del coche. Por eso decidimos aceptar el atajo que propuso la organización y ser penalizados. El tiempo dirá si nos equivocamos o acertamos, pero creemos que hicimos lo correcto”, explicaba Isidre Esteve.



Esa penalización no ha minado la moral del equipo, sino todo lo contrario, a tenor de la magnífica actuación protagonizada durante la especial de hoy. El piloto de KH-7, Repsol y Onyx Seguros marcaba un espectacular 18º lugar en el ecuador de una jornada que, a causa de la lluvia, se ha visto reducida a 219 kilómetros. Por el way point 3, el ilerdense pasaba a sólo 41 minutos del primero, el francés Sébastien Loeb (Peugeot), que acabaría adjudicándose la victoria parcial.



“Hoy hemos empezado la carrera muy cómodos y a buen ritmo. Además, mi copiloto Txema Villalobos ha acertado en un punto muy difícil de navegación, lo que nos ha permitido marcar una gran primera mitad de especial. En cambio, casi al final nos ha costado mucho encontrar un way point y hemos tenido que volver atrás para reorientarnos, lo que nos ha hecho perder bastante tiempo”, comentaba el ilerdense, que figura 37º de la general y 4º de T1.S.



Resultados al margen, Isidre Esteve se muestra “muy contento porque cuanto más difíciles son las cosas, mejor nos va”. Y destaca que “lo principal es que el coche está entero, sin golpes, ni fallos mecánicos, lo que nos permite afrontar las próximas etapas con tranquilidad”. A nivel de salud, confiesa que “tanto Txema Villalobos como yo hemos notado la altura y no hemos pasado buena noche, por culpa del dolor de cabeza, pero ahora parece que ya nos hemos aclimatado y estamos mejor”.



Este sábado, el Dakar 2017 disputará la sexta etapa, entre Oruro y La Paz (Bolivia), con 786 kilómetros y la friolera de 527 de cronometrados, la especial más larga de la presente edición.