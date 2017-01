TALLER LITERARIO CON LA ESCRITORA ELENA BOSSI

Nació en Buenos Aires y reside en Jujuy desde la década del `80. Es Doctora en Letras y autora de numerosas obras literarias. Entre sus publicaciones se encuentran la novela “Nino cae” (Ed. Lamás Médula, Bs. As., 2016), “Otro lugar” (Ed. Lamás Médula, Bs. As., 2016), la obra teatral “En los brazos de Alfedo Alcón“ (en Antología de obras ganadoras de Fiestas Provinciales 2006/2011, INT, 2012), “Seres mágicos” (mitos argentinos) (Ed. El Copista, Córdoba, 2007), “Un dinosaurio chiquito” (en colaboración con Jorge Accame) (Alfaguara, Bs. As., 2006), “Un castillo enorme” (en colaboración con Jorge Accame) (Ed. Alfaguara, Bs. As., 2006) y “La leyenda del cóndor” (Sudamericana, Bs. As., 2005). Como autora teatral, sus obras fueron llevadas a escena en distintos escenarios provinciales, nacionales e internacionales. En el ámbito académico, es docente full time e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, donde dirige proyectos de investigación en el ámbito nacional e internacional desde 1998.