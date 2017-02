Carinara: "él me dejó y me humilló delante de todos"

"Me dejó y me humilló delante de todos. Estoy muy mal y no quiero más nada de él”, dijo la ex novia de Andrés Nara en "Infama" (América) un día después de que él la dejara, por TV, en vivo, en "Intrusos" (América).





Además, la mediática hasta ahora conocida como Carinara contó que el padre de Wanda y Zaira le pidió que deje de usar su apellido como nombre artístico. De ahora en adelante, ella pasa a llamarse Carinoe.





Angustiada, tras haber sido abandonada por su novio en el mismísimo día de San Valentín, Cari afirmó: “Andrés me traicionó y me humilló. Está haciendo todo lo posible para ensuciar mi imagen. Él dice que lo quiero usar para hacerme famosa y no es así”, "Él sabe que yo paso por muchas necesidades. No entiendo por qué me hizo esto", se entristeció al aire.





"Él me pidió que no venga más a los medios, que no hable más de su entorno, ni use su apellido. Lo que está bien y lo acepto. Por eso ahora me llamo Carinoe”, explicó ella en "Infama".





Puesta a explicar por qué optó por el nombre artístico "Carinoe", detalló: “Cari, por mi primer nombre, y Noe, porque mi segundo nombre es Noemí". Además, aseguró que seguirá adelante con su carrera de cantante.





"No entiendo cómo hizo todo esto -se quejó Cari, desesperada-. Nosotros veníamos mal, pero no para tanto. Además, él sabe que yo estoy sola con mis hijos. No tengo a nadie. Y ni siquiera se preocupó por preguntarme cómo estaba” .