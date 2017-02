COMENZÓ LA PARITARIA DOCENTE

Convocados por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos docentes de la Provincia de Jujuy iniciaron este viernes con la ministra Isolda Calsina las negociaciones en torno a la recomposición salarial para 2017. El diálogo se centró en la situación local y en la paritaria nacional que debe establecer un piso para empezar la discusión en la Provincia.





El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la cartera educativa, se realizó con la participación de los gremios de ADEP, CEDEMS, AMET, UDA, y ADEA.

Al cabo de las conversaciones, la ministra de Educación, Isolda Calsina, dijo que “hemos empezado el diálogo y como todo comienzo requiere de nuevas instancias” y ante una consulta de la prensa aclaró que “más que propuestas, hemos avanzado en el diálogo acerca del estado de situación actual, la cuestión que nos ata a la situación nacional y hubo una serie de planteos previos que le hizo ADEP al Ministerio de Trabajo y eso es lo que hay resolver por el Ministerio de Trabajo para continuar”.

Por su parte, el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz sostuvo que “el tema de fondo es el acuerdo salarial a nivel nacional que todavía no está resuelto y que esto lo planteó claramente ADEP, que ellos pretenden continuar la cuestión salarial en la Provincia una vez que tengan la referencia nacional”. De todas maneras, aclaró el ministro, “nosotros hemos convocado en virtud de la necesidad de avanzar en el diálogo teniendo en cuenta que falta prácticamente un mes para el inicio de las clases”.

El titular de la cartera laboral explicó que algunos aspectos vinculados a los salarios de los docentes están pendientes de definición a nivel nacional y “que tienen mucho que ver porque si no se definen estos temas, a la Provincia le sería difícil afrontar un compromiso de pago si no tenemos la ayuda de la Nación”.

El secretario general de ADEP, Oscar Tapia, sostuvo en tanto que se hizo saber que “queremos esperar antes de empezar discutir en el orden local la decisión de la paritaria nacional, que es la que da el piso nacional para que construyamos sobre ese piso la paritaria provincial”.

“Es importante –agregó- que haya un piso nacional que fije la responsabilidad del Estado nacional de asistir a provincias como la nuestra cual que seguramente estaríamos limitados para discutir cualquier aumento paritario a la plata que no hay”.

En tanto, el secretario general del CEDEMS, Ricardo Ajalla, señaló que el martes próximo se llevará a cabo una reunión con la ministra Calsina para tratar la titularización de docentes.

El dirigente de AMET, Daniel Martínez, precisó que se planteó “discutir ahora los acuerdos que no se alcanzaron en 2016 como el blanqueo el Fondo Compensador y algunos conceptos no remunerativos no bonificables que están pendientes, que se van a volcar a un temario que hemos acordado con el Gobierno para trabajarlo posteriormente, conceptos que son importantes para poder discutir el tema del piso del aumento salarial”.

De la paritaria tomaron parte los dirigentes de ADEP, Oscar Tapia y María Clelia Zerpa; del CEDEMS, Ricardo Ajalla y Julio Congín; de AMET, Daniel Martínez y Vidal Tejerina; de ADEA, Carmen Camargo y de UDA, María de los Ángeles Romero.

Abonos docentes

Por otro lado, la ministra Calsina al ser consultada sobre los abonos docentes, indicó que “es un tema financiero que se va a resolver en el corto plazo”, señalando que los importantes recursos que se destinaron al pago de aguinaldo y ayuda extraordinaria, junto con la asistencia a las poblaciones damnificadas por la emergencia climática, afectaron la disponibilidad de fondos para hacer frente a este concepto.

