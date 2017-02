Cómo se enojan las mujeres de acuerdo con su signo del zodíaco

Suelen expresan su enojo con palabras frías y dichas con dureza. Se enfadan fácilmente , si llegan a pedir perdón será por la forma en que dijeron las cosas, pero no por las cosas dichas en sí mismas. Hasta el más sensible puede sentirse ofendido, y siempre se van a poner en el rol de víctima llegando incluso a romper relación con su “oponente”.

No les gusta mostrarse enojadas en público, tratarán de mantener todo bajo control y guardarse la ira para cuando estén a solas. Son excelentes manejando situaciones de estrés, no les gusta que les exijan ni siquiera cosas que pueden hacer muy bien, y esto puede llevarlas al punto máximo de ira.

No les gusta que las vean débiles. No van gritar ni llamar la atención. Pero el enojo saca lo peor de ellas mismas, no van a dudar de utilizar argumentos intimidatorios y oportunistas. Son orgullosas y arrogantes. Por tanto suelen ser vengativas y no van a olvidar con facilidad que les hayan hecho pasar un mal momento. Y siempre están a la defensiva. -