Faltan vacunas del calendario nacional en el puesto de Villa jardín de Reyes

Faltan vacunas para chicos del calendario oficial desde hace un par de meses los papás tienen que peregrinar a diferentes centros de aplicación para conseguirlas.

¿Qué sucede? En el puesto de salud informan que no se consiguen y que las piden y no las envían los papas peregrinan todos los días al puesto con la esperanza de que consigan las mismas pero no encuentran respuestas.