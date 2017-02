Hinijo expreso “Es un grupo de inadaptados – por Haquim y otros dirigentes que lo acompañan"

El Congreso llevado a cabo el martes último en la sede del PJ fue calificado por el presidente del bloque de diputados provinciales justicialistas, Javier Hinojo, como “un gran acto de irresponsabilidad” por parte del vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim, “porque usa a los afiliados e intenta confundirlos, desconociendo la intervención resuelta por el máximo órgano del partido a nivel nacional y desobedeciendo los dictámenes de la Justicia Federal con competencia electoral, que han dejado firme la intervención del Distrito Jujuy del partido”.

“El Partido Justicialista Distrito Jujuy está intervenido desde el 1 de diciembre del año pasado. Hay que darle a este tema la seriedad del caso, por eso creo que es una medida irresponsable la que adoptó el vicegobernador Carlos Haquím, de realizar la convocatoria a un Congreso y ratificar un llamado a elecciones internas para el 9 de abril que es a todas luces ilegal”, opinó.

“Ha sido un acto de gran irresponsabilidad porque se usa y se juega con los afiliados. El vicegobernador tiene una responsabilidad mayor que supone mesura. No debería confundir a los afiliados, porque la intervención del PJ fue resuelta por el Consejo Nacional del partido y está firme y consentida por la Justicia Federal con competencia electoral”.

“Lo que buscan es evitar la discusión de fondo. Quienes usurparon el partido a través de un proceso ilegítimo pretenden confundir al afiliado y distraer la atención de la opinión pública en general, porque se desvían discusiones candentes como por ejemplo lo sucedido con el intento de Macri de condonar 70 mil millones de pesos a una empresa familiar, o hablar de los despidos que están ocurriendo en la provincia, la dilación de las negociaciones salariales con los gremios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios o los aumentos sistemáticos en las tarifas públicas”.

“Acá se está tratando de instalar la discusión sobre quién es el presidente del partido o si se reconoce o no al interventor Celso Jaque. Las discusiones a las que pretenden llevarnos son inocuas e irresponsables y tienen como fin político que el justicialismo no se ponga de pie y no alcance la unidad”.

Hinojo desecho que exista algún riesgo de participación para el PJ en las próximas elecciones y reiteró que el partido está formalmente intervenido y que con la intervención se están cumpliendo los mecanismos legales.

“Es un grupo de inadaptados – por Haquim y otros dirigentes que lo acompañan- que usan a los compañeros y a las bases para confundirlos. Pretenden desalentar la unidad del PJ, pero está a la vista que nuestro partido se está poniendo de pie y que su normalización dependerá de las decisiones que asuman los afiliados y el interventor Jaque, quien está en plena tarea para conformar una mesa de acción política que será abierta y buscará que todos los sectores se sientan representados”.

Reiteró que “Haquim lleva a la práctica la receta que le dio el gobernador Morales para mantener al peronismo dividido, a la merced de las políticas retrógradas que implementa en perjuicio de los trabajadores y de los que menos tienen, y de esa forma obtener la suma del poder público en la provincia”.

“Nuestro posicionamiento como justicialistas es que no somos parte de este gobierno de Macri y de Gerardo Morales, y hemos demostrado largamente nuestra vocación de oposición responsable. Vamos a cumplir ese rol, porque es el mandato que nos dio la ciudadanía en las últimas elecciones”, finalizó.-

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.