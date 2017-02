Rentas clausuró locales comerciales en Perico y San Salvador

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy, en el afán de corregir conductas y en uso de las facultades conferidas en el Art. 57 de la Ley 5791/13 Código Fiscal de la provincia de Jujuy, ha realizado Clausuras en Ciudad Perico y San Salvador de Jujuy. A través del Departamento Inspecciones y Verificaciones se han realizando cuatro Clausuras por semana a Contribuyentes en Infracción.

El organismo podrá disponer la clausura de tres a diez días de los locales, oficinas o recintos a cuyos titulares o responsables incurran en alguno de los siguientes hechos; No se encontraren inscriptos como contribuyentes; No entregaren facturas por las ventas que realicen; Posean bienes o mercaderías sin las facturas que la respalden; Transporten bienes sin la documentación correspondiente; Emitan comandas o comprobantes no válidos como factura, etc.

Por estas razones, se recomendó a los contribuyentes a dar cumplimiento a las disposiciones vigentes, en cuanto a la obligatoriedad de emitir comprobantes en cada una de las ventas realizadas, entre otras, de modo tal de evitar posibles multas o clausuras al establecimiento comercial.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.