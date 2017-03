ACTIVIDADES CULTURALES EN JUJUY

RAYUELA, Stand up

Viernes 3 de marzo 21,30hs. Cine teatro Select

¡En Jujuy la dupla del momento!

MAGALÍ TAJES Y UKE GERACI Y SU NUEVO ESPECTÁCULO







​​ ​​

Una forma delirante de jugar en el mundo con sus infinitas posibilidades.





¿Qué es Rayuela?

Es un espectáculo de humor donde la multifacética Magali y el histriónico Uke te invitan a jugar y reír como así lo insinúa el título del show. Una combinación perfecta de stand up y sketches , que tiene que ver con la infancia, con los juegos de la época, con crecer.

Una invitación delirante a reflexionar sobre quiénes somos y las infinitas posibilidades que tenemos de ser, en donde el límite es el cielo como dice el libro de Cortázar.





Día y lugar:

Rayuela Stand Up se presentara en Jujuy el día Viernes 3 de Marzo a las 21:30 Hs. en el“Cine Teatro Municipal Select”, ubicado en el centro de S. S. de Jujuy, ( Alvear Nº 665.)





¿Quiénes son ellos?

Magalí Tajes es comediante, actriz y escritora. Formada con referentes del stand up como Luciano Mellera, Fer Metilli, Pablo Picotto y Martin Pugliese. Participó en dos ediciones del prestigioso festival Ciudad Emergente (2013/2014) y realizó giras por el interior y la costa argentina con el elenco "Chicas de Pie". En 2014 publicó su primer libro "Arde la vida", el cual va por su tercera edición en Argentina.





Uke Geraci es actor, docente teatral y comediante. Formado en teatro en la EMAD y con referentes como Agustín Alezzo y Guillermo Angelleli; con una extensa carrera de 20 años tanto en teatro oficial como under, cine y TV. En stand up se formó con Fernando Sanjiao. Participó en dos ocasiones del Festival Ciudad Emergente; fue uno de los ganadores del 1er Concurso Nacional de stand up obteniendo a su vez mención a mejor comediante. En los últimos años realizó temporadas de verano en la costa con el elenco de Stand Up Argentina y llevó su unipersonal de stand up por todo el país.





Puntos de venta en Jujuy:

-Annuar Shopping por sistema AutoEntrada: - Precios. $250





Contacto para medios y prensa : Fernando Verazay – Cel 0388 – 15514 3337

Mariana Gómez – Te. 0387 – 154 81 9666. Mail. produccionesflg@gmail.com , Facebook: Teatros en Jujuy y Cine.– Te. 0387 – 154 81 9666.





---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viernes 31 de marzo, 20Hs.*

Centro Cultural Martín Fierro, del Comp. José Hernández. (Av. Illia nº 451, B. Los Perales)-

-Ciclo de CONFERENCIA -

ALFREDO LEUCO



Tema: "Panorama político de la Argentina" - ¿Como esta hoy nuestro país y hacia donde va? - El rol de periodista en Argentina





Dirigido a: Profesionales en Cs. Económicas, en Cs. de la Comunicación, Abogados, Empresarios y publico en general

*Conferencia a beneficio de los damnificados del alud de las localidades de Tumbaya, Barcena y Volcán.

Entradas: General $150 - Localidades limitadas. En venta en el Complejo Educativo Jose Hernandez y por sistema on line, Norte Ticket

​

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.