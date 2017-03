"Al Bailando no vuelvo más, era un aprendizaje pero no es mi lugar",

"Al Bailando no vuelvo más, era un aprendizaje pero no es mi lugar",

"Al Bailando no vuelvo más, era un aprendizaje pero no es mi lugar", dijo en diálogo con Catalina Dlugi.

"Es un lugar terrible, estás a corazón abierto preparado para que te ataquen. El Bailando es una etapa que se cumplió, me fui en el momento en el que necesitaba irme".

"Es un lugar terrible, estás a corazón abierto preparado para que te ataquen. El Bailando es una etapa que se cumplió, me fui en el momento en el que necesitaba irme".

Y agregó: "Es un lugar terrible, estás a corazón abierto preparado para que te ataquen. El Bailando es una etapa que se cumplió, me fui en el momento en el que necesitaba irme".