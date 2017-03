Cansados, bolivianos denuncian maltratos en la frontera con Argentina

Bolivia denuncia a la Argentina por abusos en la frontera y discriminación en los hospitales públicos









Luego de un año intensamente cargado con conflictos fronterizos entre Argentina y Bolivia, los problemas volvieron a surgir.





En esta ocasión, un parlamentario boliviano envió un informe a la Asamblea de Derechos Humanos para denunciar abusos por parte de las autoridades argentinas. “Hemos recibido a través del comité interinstitucional, porque no sólo está la Asamblea Departamental sino también la Asamblea de Derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Brigada Parlamentaria.





Aquí nos une el deseo de hacer respetar los derechos humanos de los bolivianos, como así de los argentinos”, explicó un parlamentario boliviano. Mentasti hizo referencia a un informe que hizo llegar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bermejo en el que en el primer punto manifiesta que hay denuncias por discriminación en la atención médica a ciudadanos bolivianos en la Argentina. En un segundo punto, se denuncia atropello por parte de los gendarmes de la República Argentina con nuestros compatriotas, porque al ingreso decomisan cualquier producto y objeto que llevan a ese país en cantidades menores.





Tercero, en el año 2015 hubo el caso de un bagallero que fue asesinado por un gendarme argentino al ingresar al hermano país, el mismo que quedó en la impunidad. Cuarto, cuando ingresan los ciudadanos argentinos a nuestro país lo hacen de manera libre sin que sean revisados porque “no hay presencia de Estado en nuestras fronteras”, consigna el Periódico de Bolivia." La carta ha causado indignación en los usuarios argentinos, quienes sienten que los ciudadanos extranjeros tienen muchas más facilidades aquí que en otros países. -













