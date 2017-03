Google le ganó un juicio a Jenefes

Por los blog jenefesladron.blogspot.com, jenefeschorro.blogspot.com y ladronjenefes.blogspot.com









El ex vicegobernador de Jujuy y actual director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por el kirchnerismo Guillermo Jenefes perdió un juicio por daños y perjuicios que había iniciado contra Google Inc, a la que le reclamaba una indemnización de $ 250.000.





En 2009, el entonces senador nacional Jenefes inició una medida cautelar contra Google para que eliminara los blogs jenefesladron.blogspot.com, jenefeschorro.blogspot.com y ladronjenefes.blogspot.com, por considerar que lo difamaban. En ese momento, Google dio de baja los blogs cuando se notificó de la orden judicial que así lo indicaba -y no cuando recibió la carta documento de Jenefes-. Por no haber actuado al recibir su pedido y esperar la orden judicial, el dirigente peronista jujeño y empresario demandó a Google por daños y perjuicios en 2010.









El fallo de primera instancia lleva la firma del juez Fernando Luis Poviña, subrogante del juzgado federal N° 2 de San Salvador de Jujuy, y basa parte de sus argumentos en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de la Nación en la sentencia del caso Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios", del 28 de octubre de 2014, en la que el máximo tribunal limitó la responsabilidad de los intermediarios. Según Poviña, Google fue diligente frente a la orden judicial y no tiene ninguna responsabilidad por los contenidos publicados por terceros. El juez también consideró que frente a publicaciones u opiniones que pueden afectar el honor es necesaria la intervención de la Justicia a fin de ordenar su bloqueo o remoción, y que no es suficiente una simple notificación privada de quien puede considerarse agraviado.





En su fallo, el juez concluyó: "No puede exigirse al buscador que supla la función de la autoridad competente ni menos aún la de los jueces. Por lo que cabe exigir la notificación judicial o administrativa competente, no bastando la simple comunicación del particular que se considere perjudicado".









El fallo agrega que Jenefes -que tuvo un papel decisivo en 2009 durante el debate de la ley de medios del kirchnerismo, a la que se opuso en el discurso pero terminó votando afirmativamente- "es una persona que desarrolló y desarrolla actividad pública como empresario y dueño de medios radiales y televisivos, y política", que las contenidos publicados en los blogs tienen "directa relación con lo que era su función y actividad", y que no gozaba "de un umbral de protección más elevado, destinado a la intromisión de la vida privada de una persona que ha ingresado voluntariamente a la esfera pública". La familia de Jenefes -su esposa e hijos- es propietaria de Radio Visión Jujuy, la empresa que controla en esa provincia LW 80 TV Canal Siete, LW8 Radio San Salvador AM 630, FM 97.7 Trópico y LRK 221 Radio Ciudad Perico AM 1420 y el sitio somosjujuy.com.ar, y en Salta la AM 1230 LW5 Radio Libertador Gral. San Martín. Desde febrero pasado, Jenefes es director del Enacom en representación de la primera minoría (el Frente para la Victoria-Partido Justicialista). Para ese cargo fue propuesto por los diputados y senadores de ese bloque a la comisión bicameral que supervisa las leyes de medios y de telecomunicaciones y designado mediante un decreto del presidente Mauricio Macri. Un sector minoritario del kirchnerismo impugnó ese nombramiento.









Acusación y defensa





Jenefes había acusado a Google de ser "responsable por la introducción y la permanencia de mensajes lesivos, afectando el honor y el buen nombre de su mandante, a la vez que poniendo en peligro su integridad física y la de su familia". Además, el dirigente le imputaba "responsabilidad a Google como propietario que provee el servicio de Internet a terceros y como buscador, siendo, dice el más popular del planeta, tanto por omisión de actuar sobre los contenidos y su difusión, por omisión de identificar a los autores de los contenidos y por responsabilidad objetiva".









Por su parte, Google negó los hechos y "señaló el modo de denunciar abusos del servicio Blogger, pudiendo en casos graves eliminar los contenidos de los blog y suprimir cuentas, pero siempre dice a instancia de los usuarios, nunca en forma preventiva, destacando que el actor nunca reportó por una herramientas on line abuso alguno a Blogger". La empresa también "manifestó su imposibilidad de determinar a priori la ilegalidad de opiniones de carácter político vertidas en un blog, sin orden judicial previa, por no ser censores, árbitros o mediadores y que por ser privados, no pueden ni deben analizar el material publicado en Internet, dado el derecho a la libertad de expresión, protegido constitucionalmente". En ese sentido, agregó que "tiene imposibilidad de determinar a priori, sin intervención judicial, la ilegalidad de opiniones políticas vertidas en un blog, pues afectaría el derecho de acceso a la información. Es decir, afirma que no tiene obligación de retirar sitio alguno sin orden judicial, ni deben analizar el contenido publicado en Internet y decidir qué contenidos".





Según la sentencia, los autores de los blogs difamatorios -que también usurparon la identidad de Jenefes para crear una cuenta de mail con su nombre- fueron individualizados e identificados a través de los IP de sus computadoras y serían Víctor Oscar Singh -dueño del ciber El Indio, actualmente cerrado- y Susana María Paz Posse de Padilla. Curiosamente, Jenefes no demandó a ninguno de ellos.





Cualquiera que ingrese hoy en la dirección jenefesladron.blogspot.com o las otras variantes denunciadas, recibirá la siguiente explicación de la plataforma blogger del gigante de Internete: "El blog que estabas buscando no existe. Sin embargo, el nombre jenefesladron está disponible para registrarlo".





Siendo senador, Jenefes presentó un proyecto de ley que contemplaba la remoción de contenidos a sola solicitud del interesado, exactamente lo que la justicia federal acaba de negarle.

