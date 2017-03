Las historias de los recitales trágicos en la Argentina

Este no fue el único penoso episodio que ocurrió durante un espectáculo musical. El 30 de diciembre de 2004, hubo un incendio en el boliche Cromañón, ubicado en el barrio de Once, durante un show de la banda de rock Callejeros, liderada por Patricio Fontanet. Murieron 194 personas y 1400 resultaron heridas . Fue la peor tragedia no natural que se conoció en la historia del país. Los integrantes principales de la banda están presos, así como ex funcionarios porteños.