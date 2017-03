Laurita se casó con Fede y contó la noche de bodas

"No llegó Elvis a casarnos. Había que esperar como una hora. Fede alquiló un auto que jamás en su vida usaría en Buenos Aires. Era súper banana, un descapotable. Eramos dos grasas andando por ahí. Nos casó un señor en inglés, yo me hacía entender. Fede habla muy bien inglés, entiende muy bien. Yo hablo, pero no entendía tanto", comenzó el relato la rubia en Los Ángeles de la Mañana, para luego revelar el nombre que usó para darle el ’sí, quiero’.

"Fuimos para el programa (de Guillermo "Pelado" López, próximo a debutar en eltrece). Ellos querían grabar en la Wedding Chapel y lo hicimos. Pero no llegamos a la concreción. ¡Te casan en serio! Vos llenás los papeles de verdad y tienen validez mundial. De hecho, viene el productor y nos dice ‘chicos, llenen las planillas’. Yo lo miré y dije ‘¿Yo voy a llenar estas planillas y me voy a casar de verdad?’. Creo que puse Gladys Florimonte en el papel, por las dudas. Puse otro nombre. No te piden el número de documento. Es como si vas al súper... Te hacen toda la ceremonia, con el velo. Fue divertido. Una experiencia rara", finalizó la anécdota con humor.