Maradona le pasó factura a Messi y hasta lo comparó con Macri

Diego Maradona consideró "exagerada" la sanción de cuatro partidos de suspensión aplicada por la FIFA a Lionel Messi por insultar a un árbitro asistente tras el partido entre el equipo albiceleste y Chile en las eliminatorias sudamericanas. Además, le tiró un palito por no devolver sus mensajes: "Es más fácil hablar con (Mauricio) Macri que con él. Tiene un filtro muy grande".





"Voy a hablar con Infantino, me parece que es terrible. Cuatro partidos es muchísimo. Aunque las palabras sean muy fuertes, graves, me parece que se puede cambiar. Sabe que tiene una cámara, me extraña porque es un chico sensacional que no se queja de nada, entrena... Es un tipo correcto. Es un osito de peluche con los compañeros, con todos. Hay que estar dentro de un vestuario o de un entrenamiento para saber si es un acto reflejo. Yo lo comparo con el cabezazo de Zidane a Materazzi. Deja a Francia con diez, deja de ser el mejor del Mundial... Pone todo lo que tiene",manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.





Maradona reconoció que sin el delantero del Barcelona "se complica la clasificación" del conjunto albiceleste a Rusia 2018. "La baja de Messi es fundamental. Como si le sacaras a Cristiano Ronaldo a Portugal. Es un equipo vencible", analizó.





Por otro lado, Maradona aprovechó la oportunidad para quejarse de la actitud que tiene el delantero de Bacelona para con él: "Lo llame muchas veces por temas que tenemos en común y no recibí ninguna respuesta", se quejó.





Finalmente, Diego aseguró que el entrenador Edgardo Bauza "tiene que aguantar" y mantenerse en el cargo, pese a las versiones acerca de su posible destitución. "¿A quién vas a poner de DT ahora? Argentina es un fierro caliente. Hoy está Bauza y se lo tiene que aguantar. Tiene que seguir, no me cabe la menor duda", afirmó.