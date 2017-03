MORALES ENTREGÓ LOS PRIMEROS LOTES ADJUDICADOS POR SORTEO

Priorizando estándares de transparencia para responder efectivamente a la demanda habitacional de la familia jujeña, el gobernador Gerardo Morales hizo entrega de 300 lotes ubicados en las 150 Hectáreas de Alto Comedero, los primeros adjudicados bajo la modalidad de sorteo público realizado en diciembre último.

Los terrenos están dotados de servicios básicos y, además, cuentan con proyección de hábitat y regularización dominial a futuro.

Las familias beneficiarias recibieron las correspondientes actas de adjudicación, documento que representa el reconocimiento de derechos, puesto que las pone en camino a ser propietarios. Asimismo, se punto final a una historia de clientelismo escrita durante años por quienes impusieron la cultura del apriete.

“Estamos llegando con soluciones a toda la provincia, para lo cual se está comprando tierra y en otros casos tendremos que expropiar”, manifestó Morales.

Tras condenar enérgicamente el problema de la usurpación, refirió que “se trata de un mecanismo perverso que terminaba obligando a las familias a vivir sin condiciones ni servicios”.

“Es imperante salir de esa situación arbitraria y priorizar a quien realmente necesita un lugar para vivir”, expresó y agregó que “nuestra obligación es estar presente y para ello tenemos que conseguir tierra y ejecutar obras de infraestructura”.

Recalcó que acceder al lote es el primer paso para las familias beneficiarias, puesto que “ahora podrán ingresar a los programas Mejor Vivir y de núcleos húmedos, habilitando así otras opciones para mejorar la calidad de vida”.

Tras aseverar que “son lotes con derechos”, afirmó que “nadie se los puede quitar”. “Es de ustedes y de sus hijos”, sentenció.

Por otra parte, el mandatario garantizó que “será un año intenso de trabajo en varios loteos en toda la provincia”, para luego anticipar que en breve se realizará un sorteo para Palpalá.

“Seguiremos trabajando con otras 17 hectáreas en Alto Comedero y otros sectores de Capital, Palpalá, San Pedro y diversos lugares más”, completó.

También participaron de la ceremonia el vicegobernador de la Provincia, Carlos Haquim; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Jorge Rizzotti; el secretario de Ordenamiento Territorial, Humberto García; el secretario de Infraestructura, Pablo Civetta; el subsecretario de Tierra y Vivienda, Hugo Macedo; el director de Inmuebles de la Provincia, Matías Luna; el jefe del bloque de diputados provinciales de la UCR, Alberto Bernis; e invitados especiales.

Rizzotti, a su turno, dijo que no se descarta que algunos adjudicatarios rechacen el lote al que accedieron, motivo por el cual se cuenta con una cartera de aspirantes.

En otro orden, recordó que el predio loteado estuvo alguna vez usurpado, “situación que bajo ningún punto de vista aceptamos y no negociaremos con quienes cometen un delito de esta naturaleza”, acotó.

Puntualizó que los adjudicatarios tienen la obligación de ocupar a la brevedad los terrenos, “porque son muchas las familias que aún esperan una solución habitacional y por ellas es que no podemos esperar”, argumentó.

El ministro continuó indicando, que esta entrega “se ajusta a la legalidad” y consecuentemente “privilegia la equidad”.

En tanto, Nélida Masa, beneficiaria de un lote, remarcó que hacía once años que esperaba una solución a su problema habitacional, al tiempo que elogió abiertamente la transparencia que imprime el Gobierno de la Provincia a los trámites de adjudicación, consignando que “antes si no pertenecía a una determinada organización social o respondía a un partido político en particular, no podía acceder a un terreno”

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.