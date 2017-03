En el marco de los festejos del Bicentenario del Combate de Humahuaca, el gobernador Gerardo Morales se refirio a la paritaría docente, los días de paro y el inicio de clases.

En cuanto al comienzo del ciclo escolar 2017, el mandatario expresó que “esperamos con entusiasmo el inicio de clases para el día 6 de marzo que este año será en Volcán. Creo que como jujeños debemos demostrarnos que ni la tragedia nos va a frenar y la mejor manera es afrontar las dificultades”.

Asimismo, resaltó que marzo implica como cada año un desafió para la educación y espera que los docentes que realizan un gran esfuerzo sigan apostando al aprendizaje de los chicos.