Argentina desaparecida en Turquía: no aceptaban su relación homosexual.

"Si para las 12 yo no te llamé, es que me pasó algo". Esa advertencia le había hecho la chica a su mamá el lunes pero, pasó ese mediodía y pasaron dos días más, y la familia de Jimena Rico Montero no volvió a tener contacto con ella. Desapareció en Turquía, junto con su novia.





La joven de 28 años nacida en la Argentina, donde siguen viviendo dos de sus hermanos, tiene a su mamá viviendo en España y ella trabaja desde hace cuatro años en la barra de un bar londinense pero, durante un viaje que hizo a Dubai conoció a Sasha Se, una egipcia de 30 años con quien empezó una relación sentimental.

El noviazgo no fue aceptado por la familia de la chica egipcia. El padre inventó una enfermedad terminal de la madre como anzuelo para atraer a las jóvenes de vuelta a Dubai. Cuando llegaron, descubrieron la mentira y que las habían denunciado por su vínculo, inconcebible en ese país que llega a castigar la homosexualidad con la pena de muerte. "La familia está loca, nos van a matar", fue uno de los últimos mensajes que llegó a enviar Jimena antes de su desaparición.

En cuanto arribaron al aeropuerto, el padre de Sasha las secuestró. Según el relato de una amiga de la argentina, el hombre quiso matar a su propia hija y entregar a Jimena a las autoridades. Fue entonces cuando tuvieron que empezar a escapar.

Compraron un vuelo a Georgia, pero también ahí llegó el hombre atrás de ellas. "Tenían un detective siguiéndolas", explicó Noelia, una amiga de la pareja. La policía lo retuvo en el aeropuerto y las jóvenes aprovecharon ese momento para seguir su huída hacia la embajada más cercana. Fueron a Turquía.

El lunes a la mañana Jimena dio las últimas señales. Alrededor de las 9 y media de la mañana le avisó a su amiga que habían llegado a Estambul y a su mamá le envió el mensaje, avisándole que si nada le ocurría al mediodía iba a volver a comunicarse con ella. No supieron más nada de ninguna de las dos.

