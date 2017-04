DIPUTADOS DEL BLOQUE PERONISTA PIDEN UNA ACLARATORIA AL JUEZ CARDOZO

Los diputados del Bloque Peronista, Dr. Marcelo Llanos y Germán Noro, cuestionaron la decisión del juez federal de Jujuy, Dr. Mariano Wenceslao Cardozo, de ordenar a las autoridades del PJ jujeño a entregar la sede de avenida 19 de Abril al interventor Celso Jaque, sin que todavía haya una resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que entiende en el conflicto del PJ jujeño. Pidieron una aclaratoria al magistrado que primero se había declarado incompetente y solicitaron un urgente llamado a elecciones internas partidarias.

Llanos, quien es presidente del Congreso del PJ, consideró "llamativa" la resolución de Cardozo "porque es un juez que se había declarado incompetente en primera instancia, y cuando hay una decisión pendiente de la jueza Servini de Cubría. En este apuro que demuestra hoy el juez Cardozo para entregarle a Jaque y a (el exgobernador Eduardo) Fellner el partido, partido que ya no le pertenece, queremos decirle que nosotros no somos ni porteros ni empleados del juez, no tenemos las llaves del partido. El juez quiere que le vayamos a dejar la llave, que vayan ellos a buscarla a la sede del partido y ellos se harán responsables de la situación que se pueda generar con la gente".

Más adelante indicó que "hemos estado reunidos con algunos intendentes, con gente del partido, que no están de acuerdo con la decisión de Cardozo cuando hay pendiente una resolución judicial en otra instancia", acotando que con su decisión "el juez pretende devolverle algunos favores al fellnerismo".

Asimismo, Llanos hizo saber que se hizo un pedido de aclaratoria al juez que ya se ha presentado a la justicia, pidiéndole que aclare "que si el no es competente por qué decide en esta situación, se inmiscuye y no gira las actuaciones al organismo competente que, en este caso, es el juzgado de la Dra. Servini de Cubría. Estamos a la espera de una resolución. Hasta tanto está aclaratoria no se resuelva, queda en suspenso la decisión que ha tomado el juez oportunamente".

"Nosotros queremos una interna en la que también se presente el fellnerismo y sea el afiliado el que decida. Jaque viene con otra orden, la de empoderar a Fellner y hacer una lista a dedo, donde van a estar los empleados de Jenefes, de Rivarola, como siempre lo han hecho y se van a olvidar de las bases del peronismo. Vamos a resistir esa decisión, queremos que se fije fecha de elecciones. Lo mismo se lo dijimos a Jaque cuando tuvimos oportunidad de dialogar con el. Lo único que pretendemos es que sea el afiliado peronista el que decida con su voto y no el dedo de Gioja, ni de Jaque ni de Fellner", finalizó diciendo.





Germán Noro





El diputado Noro, por su parte, señaló que quería dejar plasmado lo que le han expresado los afiliados del PJ: "nosotros hemos recorrido varios lugares y la verdad que su voluntad es que haya internas", subrayó.

También recordó que "primero hubo internas convocadas por Fellner (extitular del partido). Luego el se presentó para que no haya internas. Se puso el cronograma de una nueva interna y muchos de los afiliados estaban contentos con esta posibilidad, preparándose, pero otra vez se dio marcha atrás. Y ellos (por el fellnerismo) lo que quieren es que haya una intervención para que nuevamente designen los funcionarios a dedo. Eso no le hace bien al PJ, pero acuden a los favores de los jueces de Jujuy que ya conocemos", apuntó.

Después expresó que "el desempeño del juez Cardozo me dejó sorprendido, cuando el debería combatir el narcotráfico, la trata de personas, la violencia, la inseguridad, y lo que hace es inmiscuirse en una interna partidaria que no le hace bien a la comunidad. Nosotros vamos a seguir trabajando para que haya internas y los afiliados se puedan expresar, que ellos decidan quiénes van a ser las autoridades del partido", finalizó diciendo.

