El director provincial de juventud acuso que "estudiantes" utilizan espacios académicos de la UNJU para eventos festivos donde se consume alcohol.

Ese día la policía irrumpió con 5 móviles y efectivos pertrechados con escudos y otros elementos, irrumpieron en el predio de la Universidad y la emprendieron contra los estudiantes. Cuando el Presidente del Centro, Joaquín Quispe, les explicó que hacían un asado con la autorización correspondiente, se lo llevaron detenido sin razón, a él y a otro estudiante de primer año.





INCONMENSURABLE: Los argumentos de las autoridades de la Universidad y de algunas Facultades vinculadas al oficialismo de la UNJu dejan en evidencia la impunidad con la que algunos "estudiantes" utilizan espacios académicos para eventos festivos donde se consume alcohol. Podrían realizar dichos eventos en un boliche como lo hace el resto de las agrupaciones politicas, en un salón o en una casa! Mas allà de no compartir la intervención de la policia por entender y defender la autonomía universitaria y la competencia de la policia Federal por ser de jurisdicción nacional nuestra universidad, creo que se esta pretendiendo encubrir un grave problema de trasfondo y que tiene que ver con la metodología de dirigentes estudiantiles que apoyados por las autoridades, como el decano de Agrarias, realizan bautismos, no para el beneficio de los estudiantes sino para coptar futuros votantes proveyendoles bebidas alcoholicas y haciendo amistades con fines electorales. Quienes estamos vinculados a la UNJu sabemos que es así. Lo mismo sucede durante el día en la facultad de Humanidades en la que docentes deben pedir porfavor reiteradas veces que bajen el volumen de la música mientras se dictan las clases, oh casualidad ambas facultades responden al mismo sector político que utiliza el quincho del rectorado para hacer fiestas similares! Por ultimo una comparación inconmensurable la noche de los bastones largos con un grupo de estudiantes imprudentes apoyados por su decano, no tiene absolutamente nada que ver y me da vergüenza leer comentarios que buscan asociar ambos hechos! Lo digo como militante universitario pero mas aún como ciudadano! Se repudia ambos hechos!