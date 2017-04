Fanatico de los tanques compro uno por internet y al revisarlo !...

Fanático de los tanques compró uno por internet y al revisarlo se llevó una enorme sorpresaNick Mead quería asegurarse de que el vehículo de combate no tuviera municiones activas.





Sin embargo, en su interior se encontró con algo que sin duda nunca imaginó. El vehículo de combate adquirido por Nick Mead, habría pertenecido a las fuerzas iraquíes durante la Guerra del Golfo.





Veinticuatro millones de pesos. Eso fue lo que debió pagar Nick Mead por un tanque ruso modelo T54/69 que compró a través de internet, con el objetivo de restaurarlo y sumarlo a su colección de ese tipo de vehículos, de los que es fanático.





Sin embargo, cuando lo estaba revisando junto a su mecánico, se llevó una enorme sorpresa. El británico de 55 años adquirió el tanque por medio de ebay y al recibirlo le pidió a Todd Chamberlain, su mecánico, que lo ayudara a revisarlo para que en el caso de que encontraran municiones, pudiera avisarle a personal capacitado para que acudieran a desactivarlas.





En ese proceso estaban cuando a Nick y Todd se les ocurrió mirar el interior del estanque de combustible.





Los hombres abrieron el depósito e impresionados hallaron en su interior ¡cinco barras de oro, cada una de las cuales pesaba unos 5 kg.





"No sabíamos qué hacer. Uno no puede llegar y convertir cinco barras de oro en efectivo así como así, por lo que llamamos a la policía", relató Todd, según han publicado varios medios que han rescatado la increíble historia.





El afortunado coleccionista y su mecánico creen que el oro fue escondido en el tanque por soldados iraquíes durante la Guerra del Golfo. "Deben haber hecho un agujero en el estanque, por el cual introdujeron las barras de oro", especuló Nick.





El vehículo de combate fue capturado y posteriormente llevado a Gran Bretaña, donde inesperadamente terminó en manos del coleccionista. Nick y Todd estiman que las barras de oro que encontraron tienen un valor superior a dos millones de libras, equivalentes a unos 38 millones de pesos.





Sin embargo, aún no tienen la certeza de que serán suyas, ya que tras dar aviso, la policía se las llevó y a cambio les dio un recibo. "Incluso si no me entregan el oro de vuelta, aún tendré mi hermoso tanque", ha dicho el optimista Nick.

Fuente: Emol.com

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.