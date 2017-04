Formula 1 - Hamilton: "No podía hacer mucho más"

Lewis Hamilton no ha podido subirse al podio del GP de Rusia. El británico, en un fin de semana en el que no le ha salido prácticamente nada, ha terminado cuarto y a más de medio minuto de su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, que es quien se ha hecho con el triunfo en Sochi.

"Él Tenía velocidad desde el principio y condujo bien hasta el final. Yo no podía hacer mucho más, han sido muchas cosas las que se han puesto en medio. No sé si he logrado limitar daños, pero sé que Vettel ha estado por delante", dice.

Hamiltono, eso sí, se mostró tranquilo a pesar del resultado: "Estoy relajado, no hay mucho que pueda hacer".

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.