Fórmula 1, Valtteri Bottas ha logrado su primera victoria

El finlandés Valtteri Bottas, quien consiguió en la ciudad rusa de Sochi su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, aseguró que mereció la pena esperar 81 carreras para pisar el primer cajón. "He necesitado más de 80 Grandes

"Sin el equipo no hubiera sido posible", añadió. Valtteri Bottas indicó que "la lucha con Ferrari fue "muy apretada durante el fin de semana", pero se felicitó por haber conseguido adelantar al alemán Sebastian Vettel y al también finlandés Kimi Raikkonen antes de la primera curva.

"Normalmente salir desde la segunda línea no es malo. Lo he podido hacer un pelín mejor que estos chicos. He cogido el interior de la curva 1 y estoy muy contento", abundó.

Bottas, que con 63 puntos marcha tercero en la clasificación de pilotos tras Sebastian Vettel (86) y su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton (73), manifestó asimismo su intención de ganar el título. "Ese es el único objetivo de mi carrera y voy a apretar para conseguirlo", agregó desafiante.

Premios para celebrar mi primera victoria, pero ha merecido la pena", dijo el piloto de Mercedes tras recoger el trofeo que le distingue como vencedor del Gran Premio de Rusia.