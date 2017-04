Guillermo Snopek y Tentor pretendieron arreglar candidaturas con el PRO.

El vicegobernador de la provincia, Carlos Haquím, y Presidente del PJ Jujuy, afirmó que no existe ninguna novedad con respecto al expediente que obra en poder del Juzgado electoral a cargo de María Romilda Servini de Cubría sobre la situación del PJ local y advirtió que, al no haber ni siquiera un dictamen del fiscal, el fallo sobre la cuestión de fondo parece estar lejano. “Esto no deja de ser sorprendente, en función de que la Ley de los Partidos Políticos establece plazos y estos deben ajustarse a las urgencias que tienen las fuerzas políticas en la definición de sus cuestiones internas”, manifestó.