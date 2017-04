HINOJO: “LO DE AGRARIAS MUESTRA LA INTOLERANCIA DEL RADICALISMO”

El presidente del bloque de diputados justicialistas de la Legislatura jujeña, Javier Hinojo, salió al cruce de las declaraciones periodísticas efectuadas en las últimas horas por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y sus pares del radicalismo, quienes calificaron de irresponsable la actitud del rector de la UNJu a quien sindicaron como autor de una supuesta ruptura de relaciones institucionales con el gobierno. “Lo sucedido en Agrarias y sus repercusiones muestran la intolerancia del radicalismo en su conjunto”, aseguró.









Consultado sobre las declaraciones del gobernador y de integrantes del bloque de la UCR, Hinojo comentó que “es grave que el gobernador, que es el máximo responsable de lograr los consensos y trabajar por la paz para Jujuy que tanto pregona, exprese que se rompieron los vínculos institucionales con la Universidad Nacional de Jujuy”.

“Aunque no le guste lo que expresa el máximo órgano de la Universidad –por el Consejo Superior- tiene la obligación de convocar a sus miembros al diálogo, pero muy por el contrario, otra vez el gobernador Morales saca a relucir su intolerancia”, agregó.

En idéntico sentido, refirió que “está visto que cuando no le gusta algo, arremete contra aquellos que se oponen a sus acciones de gobierno o, simplemente, contra quienes piensan distinto”. “Cuando no le gusta lo que hace el defensor del Pueblo, lo destituye; cuando no le gusta lo que dice un intendente que no es de su partido, lo destituye; o si no le gusta lo que hace un juez, lo denuncia”.

“Nunca respetó a la oposición y cuando no le gusta lo que difunden o publican los medios, los quiere ver de rodillas. Critica al rector de la UNJu por su afinidad política sin merituar que en el máximo órgano del Poder Judicial de la provincia designó cuatro miembros que fueron diputados del radicalismo, pero nada dice al respecto”.

Consideró luego que “el gobernador debería desacelerar su marcha en este sentido y reconstituir el respeto a las instituciones y hacia quienes piensan distinto”. “Seguramente, de esa manera y a pesar de nuestras diferencias, estaremos trabajando mancomunadamente”.

“A mi criterio deberían dejar –por el gobernador y los legisladores radicales- de sobreactuar cada vez que surge un problema de magnitud que afecta a la gestión de gobierno y parar la pelota, porque de lo contrario en Jujuy nunca se va a lograr paz, unión ni trabajo como tanto declaman”, finalizó.-

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.