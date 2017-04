La chica del videoclip censurado es la mujer más sexy del mundo

Sin embargo, una vez llegada la mayoría de edad, decidió dejar las campañas y los desfiles a un lado para priorizar su carrera actoral. "Desde siempre me gustó el teatro, el ballet y hasta jugué fútbol. Mis papás no querían que fuera modelo", le contó por entonces a la revista Rolling Stone.

Cuando le ofrecieron el papel, después de haber participado en un clip Somebody de Maroon 5, lo rechazó. "El papel parecía bastante loco. Eran chicas desnudas bailando alrededor y no sabíamos cómo iba a resultar. Dos días después de rechazarlo, la directora Diane Martel llamó a mi agente. Quería conocerme. Realmente nos llevamos muy bien. Entonces, cuando arreglamos la tarifa, pensamos: ’Bueno, no puede hacerte daño. Es muy gracioso porque obviamente no me lastimó en absoluto’", comentó.